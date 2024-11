Mercato OL : Vent de changement à Lyon, Pierre Sage n’est pas inquiet !

Sous la pression des sanctions de la DNCG, l’OL va réduire son effectif lors du mercato hivernal, comme l’a décidé John Textor. Pierre Sage a réagi sans détour à cette décision du président du club.

Dégraissage à l’OL : Textor passe à l’action, Pierre Sage tente de sauver les meubles

L’OL est contraint de réduire son effectif dès cet hiver, une tendance qui devrait se confirmer lors du mercato estival prochain. John Textor envisage de céder les joueurs les plus courtisés afin de renflouer les caisses du club. Il souhaite également se séparer des éléments les plus onéreux pour réaliser d’importantes économies.

Ces départs auront inévitablement un impact sur le groupe de Pierre Sage. Toutefois, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne semble pas inquiet : « Il est nécessaire de diminuer l’effectif », affirme-t-il en conférence de presse. John Textor prévoit de céder six joueurs dès cet hiver. « C’est normal au vu de la profondeur de notre effectif. Cela ne modifie pas notre plan », assure le technicien.

Cependant, le coach de l’OL insiste sur le fait que les départs se feront « en bonne intelligence » afin de préserver l’équilibre de l’équipe à tous les postes. « Certains secteurs sont surdimensionnés, d’autres sont en sous-effectif. L’essentiel est de répondre à ces déséquilibres », explique-t-il, précisant qu’il est consulté sur tous les changements envisagés.

Qui quittera l’OL cet hiver ? Les première tendances

Parmi les joueurs susceptibles de partir, on retrouve les prometteurs Rayan Cherki et Malick Fofana. Des cadres comme le capitaine Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Nemanja Matic ou Corentin Tolisso pourraient également quitter Lyon en janvier. Face à ces éventuels départs, Pierre Sage se montre confiant : « Il faut toujours travailler avec les moyens dont on dispose et s’assurer que ces moyens soient utilisés au mieux. Je ne suis pas inquiet », assure-t-il.