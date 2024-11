Mercato RC Lens : Officiel, le RCL perd la bataille pour Kévin Denkey !

Le prolifique attaquant togolais, Kévin Denkey, ne posera pas ses valises au RC Lens lors du prochain mercato hivernal. L’international togolais s’est engagé officiellement avec le FC Cincinnati.

Mercato RC Lens : Kevin Denkey préfère Cincinnati au RCL

Le prolifique attaquant togolais Kévin Denkey s’éloigne définitivement du RC Lens. Lors du dernier mercato estival, les dirigeants artésiens avaient identifié Kévin Denkey comme la recrue idéale pour pallier le départ de l’attaquant français Elye Wahi. Auteur de belles performances en Jupiler Pro League, l’international togolais a suscité l’intérêt de nombreux cadors européens dont le Racing Club de Lens.

Malheureusement, le transfert n’a pas abouti en raison des exigences financières des dirigeants du Cercle Bruges. Les recruteurs du RC Lens envisageaient de revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal pour s’offrir le joueur et apporter du tonus à l’attaque lensoise, en panne cette saison.

Cependant, le RC Lens ne pourra plus recruter Kévin Denkey cet hiver. L’attaquant togolais, qui a affolé les compteurs avec le Cercle Bruges (28 buts en 39 matchs en 2023-2024, et 11 buts et 6 passes décisives en 23 matchs cette saison), a officiellement signé un contrat avec le FC Cincinnati. Ce transfert est estimé à plus de 15 millions d’euros. Kévin Denkey, âgé de 24 ans, va découvrir la franchise américaine dès le 15 décembre prochain.