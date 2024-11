Mercato RC Lens : Un serial buteur snobe le RCL !

Le serial buteur togolais Kévin Denkey ne viendra pas au RC Lens lors du prochain mercato hivernal. Tout est bouclé pour son transfert en MLS, loin du RCL.

Mercato RC Lens : Le RCL rate le coche, Kevin Denkey file en MLS !

Le RC Lens perd une cible prioritaire. Le club artésien avait bougé les lignes lors du dernier mercato estival pour s’attacher les services du prolifique attaquant togolais Kévin Denkey afin de compenser le départ de l’attaquant français Elye Wahi. Malheureusement, le transfert n’a pas abouti en raison des exigences financières des dirigeants du Cercle Bruges.

Les recruteurs du RC Lens envisagent de revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal pour s’offrir le joueur et apporter du tonus à l’attaque de l’équipe entraînée par Will Still. Les Sang et Or manquent cruellement de buteur de classe mondiale et peinent à trouver le chemin des filets. Le profil de Kévin Denkey, prolifique buteur en Jupiler Pro League, a rapidement séduit les dirigeants lensois. Auteur de 27 buts la saison dernière et déjà 7 réalisations cette année, l’attaquant de 23 ans a confirmé tout son potentiel.

Cependant, le RC Lens ne pourra plus recruter l’international togolais cet hiver. Le dossier a pris une autre tournure avec l’intérêt du FC Cincinnati. L’attaquant togolais s’était même envolé aux États-Unis pour discuter d’un éventuel transfert en MLS. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du FC Cincinnati ont mis les petits plats dans les grands pour s’attacher les services de la pépite togolaise.

Le transfert de l’attaquant du Cercle Bruges, d’un montant de plus de 16 millions d’euros, est désormais officiel. À seulement 23 ans, Denkey, auteur d’une saison exceptionnelle en Jupiler Pro League, quitte l’Europe pour relever un nouveau défi aux États-Unis.