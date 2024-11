Mercato RC Lens : Le LOSC et le RCL en lutte pour un crack anglais

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le RC Lens et le LOSC mènent une rude bataille pour s’attacher les services du jeune attaquant anglais James McAtee.

RC Lens : James McAtee dans le viseur du RCL et du LOSC

Le RC Lens manque d’armes offensives cette saison et peine en attaque. Les dirigeants du RCL s’affairent pour recruter de nouvelles pépites lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations de Caught Offside, la direction du RC Lens aurait jeté son dévolu sur le jeune attaquant anglais James McAtee qui évolue actuellement à Manchester City.

Ce milieu offensif de 22 ans s’est révélé la saison dernière après ses belles performances avec Sheffield, club qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt. De retour à Manchester City, James McAtee ne dispose pas d’un temps de jeu conséquent au sein de l’équipe de Pep Guardiola en raison de la forte concurrence en attaque. Caught Offside indique que les Citizens sont prêts à le laisser partir lors du prochain mercato hivernal.

Le profil du joueur intéresse notamment le RC Lens qui envisage de passer à l’offensive pour James McAtee. Mais déloger la pépite anglaise ne sera pas une mince affaire en raison de la forte concurrence pour la signature de James McAtee. La source précise que le LOSC est aussi sur cette piste et pourrait damer le pion aux Sang et Or. Leeds, Celtic, Southampton et d’autres prétendants sont également prêts à mettre le paquet pour s’offrir les services de cette pépite.

Cette saison, James McAtee a déjà fait 6 apparitions toutes compétitions confondues avec Manchester City. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’attaquant anglais est estimée à 12 millions d’euros.