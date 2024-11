OM : Roberto De Zerbi, une grosse inquiétude signalée !

Roberto De Zerbi a laissé planer le doute sur son avenir en évoquant la possibilité de quitter l’OM après la lourde défaite face à l’AJ Auxerre. Depuis, c’est tout le projet de l’homme être remis en cause.

OM : Roberto De Zerbi, un ultimatum qui passe mal

La défaite concédée face à l’AJ Auxerre est la deuxième de suite pour l’OM au Stade Vélodrome. Deux matchs au cours desquels les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé six buts pour seulement un but marqué. Cette nouvelle contre-performance passe très mal chez le technicien italien, qui ouvertement remis en jeu son avenir sur le banc marseillais.

» Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire « , avait déclaré Roberto De Zerbi après le match.

Un aveu d’impuissance ou un ultimatum lancé à ses joueurs de l’OM ? Les propos de l’entraîneur italien ont suscité de nombreuses réactions. Daniel Riolo, journaliste à RMC Sport, a analysé ces déclarations et estime que la situation est plus que préoccupante. Selon lui, les propos de De Zerbi témoignent d’un désarroi profond et d’une perte de contrôle sur son groupe.

« Après onze matchs, ça tombe déjà ça. Si ça tombe déjà après onze matchs, ça traduit un désarroi qui est terrible. C’est le ressort ultime pour mettre les joueurs face à leur glace, et qu’ils se disent que c’est leur faute. Je vais pas dire que c’est inquiétant… « , a-t-il déclaré.

Des doutes sur l’adaptation de De Zerbi

Le journaliste souligne également les difficultés d’adaptation de l’entraîneur italien à la Ligue 1. « Son adaptation à la Ligue 1, j’avais un doute là dessus. mais ça c’était dès cet été, donc il va falloir qu’il aille très vite pour s’adapter, parce qu’il est évident qu’il ne peut pas proposer ce qu’il a proposé vendredi », a-t-il ajouté.

L’avenir de Roberto De Zerbi à Marseille n’est pas pour autant ébranlé. La direction de l’OM lui a renouvelé son entière confiance pour poursuivre le projet lancé depuis son arrivée. Il devra tout de même trouver ma solution pour vite redresser la barre pour ne pas laisser le doute s’installer.