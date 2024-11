RC Lens-OM : Florian Sotoca déclare la guerre à Elye Wahi

Florian Sotoca du RCL est heureux de retrouver Elye Wahi samedi lors du choc de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OM. Loin de l’amitié entre les deux hommes, l’adversité sera de taille et le Lensois envoie déjà un message fort au néo-Marseillais.

RC Lens-OM : Florian Sotoca se réjouit de retrouver Elye Wahi

C’est sans doute le choc le plus attendu ce week-end en Ligue 1 à l’occasion de la douzième journée. Le duel entre le RC Lens et l’OM est une opposition entre deux clubs en plein doute qui cherchent à rebondir. Ce match entre les Sang et Or du RCL et les Marseillais sera relevé par les retrouvailles entre anciens coéquipiers lensois. Florian Sotoca, attaquant du Racing Club de Lens, a évoqué avec affection son ancien partenaire Elye Wahi, désormais joueur de l’OM.

« J’ai suivi pas mal les matchs de l’OM et il a eu des moments compliqués, mais des bons aussi. Il a été assez irrégulier sur cette première partie de saison, mais ça fait partie de l’apprentissage. Il est jeune et en devenir, il a beaucoup de potentiel, mais j’espère qu’on le verra après samedi ! « , a déclaré Florian Sotoca à l’approche de la rencontre RCL-OM.

« Il y a beaucoup de concurrence à l’Olympique de Marseille, on l’a vu lors des derniers matches durant lesquels il a moins joué, mais Elye (Wahi), c’est un bon petit, un très bon gamin. Il a un bon état d’esprit, un bon potentiel aussi et j’espère qu’il fera une carrière à la hauteur de son talent. Mais samedi, ce sera notre adversaire, il n’y aura donc pas de cadeau, on lui dira bonjour après le match, pas avant ! », a ajouté l’attaquant de 34 ans.

RCL : Sotoca croit en Elye Wahi pour se relancer à l’OM

L’attaquant Lensois se souvient du passage d’Elye Wahi au RC Lens : « Il a eu plusieurs périodes chez nous, c’était difficile au début, puis une fois que la Ligue des champions est partie, il a marqué ce fameux but contre Arsenal. Il a marqué de son empreinte ce match et cette saison. On était ravi de l’avoir avec nous. Même s’il est un peu foufou, il est adorable. Dans un vestiaire, on ne peut que l’aimer. Il avait cette pression de ce premier gros transfert », se souvient Florian Sotoca.

Alors que le jeune international espoir français est sous le feu des critiques à l’OM, il est convaincu qu’il saura retrouver son meilleur niveau. « À Marseille c’est un peu le même effet et ça reste un très jeune joueur mais je ne me fais pas de souci pour lui. Il a toutes les qualités pour réussir au haut niveau et il a encore le temps de prouver », a-t-il confié.

Si Sotoca a beaucoup d’affection pour son ancien coéquipier, il ne compte pas lui faire de cadeau sur le terrain : « On est heureux de le retrouver samedi mais s’il faut mettre 2 ou 3 coups sur 90 minutes on ne s’en privera pas (rire). »