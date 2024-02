RC Lens : Florian Sotoca avertit Fribourg avant les retrouvailles

Le Racing Club de Lens devra compter sur Florian Sotoca pour aller chercher une qualification en Ligue Europa face à Fribourg. Avant le match retour des seizièmes de finale ce jeudi, l’attaquant avait un message clair envoyé aux Allemands.

RC Lens : Florian Sotoca confiant avant de retrouver le FC Fribourg

Les Sang et Or conservent toutes leurs chances de qualification au tour suivant de la Ligue Europa. Ils ont réussi à conserver leurs cages inviolées dans un match nul (0-0) qui donne de quoi continuer à espérer. Ce jeudi soir, le Racing Club de Lens sera en déplacement pour affronter le FC Fribourg pour le compte du match retour des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Un match crucial pour les coéquipiers de Florian Sotoca.

Après une première manche plutôt compliquée, l’attaquant français est bien conscient de ce que Lens doit corriger ses erreurs pour être encore plus offensifs et faire mal à l’adversaire. Malgré un voyage en terrain hostile, Florian Sotoca assure que les Sang et Or se déplacent « avec beaucoup de sérénité, de calme ». Invaincu lors de leurs cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, le RC Lens a bien l’intention de « rééditer ces performances-là » parce qu’ils veulent continuer l’aventure en Coupe d’Europe. Sauf que le club de Ligue 1 devra composer sans Kevin Danso et Deiver Machado.

Florian Sotoco envoie un message fort à Fribourg

Après une bonne phase de groupes en Ligue des Champions, les Artésiens n’ont donc pas envie de quitter l’Europe en si bon chemin. Les hommes de Franck Haise veulent montrer sur le terrain du FC Fribourg qu’ils sont un « groupe ambitieux ». C’est l’un des messages clés que Florian Sotoca tenait à faire passer avant de retrouver les Allemands. « On va tout mettre en œuvre pour se qualifier et montrer notre vrai visage, ce que l’on a un peu moins fait à l’aller que lors de la phase de groupes de C1 », a-t-il assuré.