Mercato PSG : Pas de folie attendue sur le marché d’hiver au Paris SG

Le PSG, malgré les rumeurs mercato qui circulent, ne sera pas aussi actif sur le marché d’hiver prochain. Nasser Al-Khelaïfi annonce un Paris SG stratégique pour cette prochaine fenêtre des transferts.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi annonce un marché hivernal tranquille à Paris

Déjà calme sur le mercato d’été dernier, le PSG n’est pas prêt à faire de folies lors de la prochaine fenêtre des transferts. Pourtant, le groupe de Luis Enrique de cette saison a déjà montré ses nombreuses failles en Ligue des Champions. Le club français est même sur une pente glissante à trois journées de la phase régulière pour seulement quatre petits points pris en quatre rencontres. Pas de quoi inquiéter Nasser Al-Khelaïfi.

Lors de l’inauguration du nouveau centre d’entraînement du PSG, le dirigeant qatari a évoqué les perspectives du club pour le prochain mercato hivernal. Le président parisien a annoncé un mercato relativement calme, privilégiant la stabilité de l’effectif actuel. « On veut continuer à trouver le meilleur talent à Paris. On veut vraiment construire une équipe qui vient de Paris », a déclaré Al-Khelaïfi, mettant l’accent sur la formation des jeunes joueurs et le développement du projet à long terme du club.

Interrogé sur d’éventuels renforts pour renforcer l’effectif, notamment en attaque où le PSG connaît quelques difficultés, Al-Khelaïfi a tempéré les attentes : « Honnêtement, aujourd’hui, non (pas de recrues au mercato). Mais je ne sais pas ce qui se passera s’il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd’hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n’est pas pressés. »

Le président parisien a ainsi expliqué que le club ne comptait pas réaliser de gros investissements lors du prochain mercato, préférant miser sur les joueurs déjà présents dans l’effectif. Cependant, il n’a pas totalement exclu la possibilité de recruter si une opportunité intéressante se présentait.

Focus sur la formation et le projet à long terme

Cette annonce s’inscrit dans la volonté du PSG de renforcer son identité et de développer un projet sportif durable. Le club souhaite donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs formés au club et construire une équipe compétitive sur le long terme. L’inauguration du nouveau centre d’entraînement est un symbole fort de cette volonté de s’inscrire dans la durée. Ce complexe ultra moderne permettra aux joueurs de bénéficier des meilleures conditions d’entraînement et de favoriser l’émergence de nouveaux talents.