ASSE-MHSC : Gasset débarque à Saint-Etienne avec une équipe renforcée

Malgré les nombreuses blessures, le Montpellier HSC pourra compter sur le retour de quelques joueurs clés pour défier l’ASSE samedi (19h) à Geoffroy-Guichard. L’entraîneur Jean-Louis Gasset s’en réjouit.

ASSE-MHSC : Gasset récupère Savanier, Chotard et Omeragic, mais perd Adams

L’ASSE accueille le Montpellier HSC ce samedi, pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Les Verts devront composer sans Yvann Maçon et Mickaël Nadé, tous deux blessés. Maçon souffre du genou et Nadé s’est blessé lors du derby face à Lyon.

Côté Montpelliérain, les absences se multiplient. Jordan Ferri et Birama Touré sont suspendus, tandis qu’Othmane Maamma, Khalil Fayad et Akor Adams, buteur prolifique, sont à l’infirmerie.

En revanche, Jean-Louis Gasset pourra compter sur le retour de suspension de Teji Savanier, ainsi que sur Joris Chotard et Becir Omeragic. « Nous récupérons des joueurs importants, même s’ils ne sont pas encore à 100%. Mais ils ont repris l’entraînement et ont bien travaillé. Plus nous avons de bons joueurs, mieux je me porte. Nous allons chercher la meilleure formule pour obtenir un bon résultat », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Dall’Oglio et Gasset : Duel pour le maintien

Les deux équipes sont dans une situation délicate. L’ASSE (16ème avec 10 points) et le MHSC (18ème avec 7 points) luttent pour le maintien en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio est sous pression à Saint-Étienne, tandis que Jean-Louis Gasset, arrivé en cours de saison à Montpellier, a remporté sa première victoire face u Stade Brestois (3-1). « Cette victoire a été importante », a-t-il souligné à l’approche de ce déplacement à Saint-Étienne, où il a déjà entraîné.