Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset déjà sous pression

Malgré le départ de Michel Der Zakarian et l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le Montpellier HSC peine toujours à retrouver le chemin de la victoire. Après seulement deux matchs, le technicien français de 70 ans fait déjà l’objet de vives critiques. Présent sur France Bleu Hérault, le journaliste Thomas Pinaroli a exprimé ses inquiétudes et mis la pression sur l’entraîneur montpelliérain.

Il y a quelques semaines, Laurent Nicollin avait annoncé le limogeage de Michel Der Zakarian comme étant la seule option pour relancer le club en Ligue 1. Cependant, depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le Montpellier HSC n’a pas encore réussi à briller, enregistrant deux défaites consécutives sous la direction de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Une situation préoccupante qui agace déjà Thomas Pinaroli, journaliste à France Bleu Hérault. « Michel Der Zakarian a été remercié, Jean-Louis Gasset est revenu, et cela n’a strictement rien changé. Montpellier a quatre points après 10 matchs et se retrouve distancé dans la course au maintien. La Paillade, malgré tout, va devoir se relever », a-t-il déploré.

Thomas Pinaroli critique la médiocrité du Montpellier HSC

Pour le journaliste spécialisé en sport, le Montpellier HSC ne souffre pas uniquement de faiblesses défensives, mais également de lacunes offensives que Jean-Louis Gasset doit impérativement corriger. « On parle beaucoup de la défense avec trente buts encaissés, c’est catastrophique, mais il faudrait aussi parler de l’attaque. Pourtant, il y a des joueurs de qualité. Nous étions la pire défense, nous le restons. Nous n’étions pas la pire attaque, mais nous le sommes devenus, à égalité avec Le Havre. Le scénario ne nous a pas favorisés, mais avec huit défaites en début de saison, comment espérer se maintenir ? », s’interroge-t-il.

Désormais, le Montpellier HSC reste sur une série de cinq défaites consécutives et occupe la dernière place de la Ligue 1. Pour Thomas Pinaroli, il est urgent de réagir : « Il reste des matchs, à commencer par la réception de Brest à la Mosson. Le match à Saint-Étienne après la trêve internationale sera également décisif, mais finalement, tous les matchs le sont à présent », conclut-il.