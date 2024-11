Mercato Stade Rennais : Jorge Sampoli reçoit un gros soutien au SRFC !

Les supporters du Stade Rennais sont majoritairement satisfaits de l’arrivée du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. Ce dernier pourra donc travailler sereinement et permettre au SRFC d’atteindre ses objectifs cette saison.

Mercato Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli bien accueilli au SRFC

Le technicien argentin Jorge Sampaoli a officiellement pris les rênes du Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, viré pour insuffisance de résultats. Jorge Sampaoli vient à Rennes pour relancer les Rouge et Noir, en grande difficulté en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le club reste sur un bilan décevant de six défaites, deux nuls et seulement trois victoires en 11 journées de Ligue 1.

« Mon premier objectif, c’est de connaître vraiment le groupe et son organisation. Essayer d’avoir une équipe plus organisée pour avoir un fonctionnement collectif et une identité dans le style de jeu. Retrouver de la confiance pour sortir de cette mauvaise passe… Je suis sûr que nous prendrons les points pour résoudre cette situation compliquée, pour que l’équipe apporte une réponse à court terme », a expliqué Jorge Sampaoli lors de sa première conférence de presse le mardi 12 novembre 2024.

Jorge Sampaoli dirigera sa première rencontre officielle à la tête du SRFC ce dimanche sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Avant cette affiche, l’Argentin accueille une bonne nouvelle. Les supporters du Stade Rennais sont heureux de le voir sur le banc du club breton.

Un sondage réalisé par le site Ouest-France révèle que 67 % d’entre eux se disent satisfaits de cette nomination. Le technicien argentin a donc la confiance du public rennais et pourra développer son jeu et permettre à l’équipe de rafler des points et remonter au classement en Ligue 1.