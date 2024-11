Stade Rennais : Jorge Sampaoli en quête de repères et de leaders au SRFC

L’arrivée de Jorge Sampaoli au Stade Rennais marque un nouveau chapitre pour le club breton. L’entraîneur argentin a hérité d’un effectif en difficulté, où aucun joueur n’a véritablement émergé comme un leader. Son défi : trouver les cadres capables de porter le club.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli hérite d’un groupe du SRFC en quête d’identité

Depuis le début de la saison, les performances du Stade Rennais sont en deçà des attentes. Les joueurs semblent déboussolés, incapables de trouver un équilibre collectif. Aucun élément n’a réussi à imposer sa patte, à porter ses coéquipiers et à incarner l’âme de l’équipe. Même les joueurs expérimentés comme Baptiste Santamaria ou Amine Gouiri ont livré des prestations en demi-teinte. C’est donc un groupe du SRFC sans identité dont a hérité Jorge Sampaoli, nouvellement nommé à la tête du club breton.

Mandanda, un capitanat en question ?

Le cas de Steve Mandanda est particulièrement intéressant. Capitaine depuis le départ de Benjamin Bourigeaud, le gardien expérimenté pourrait voir son brassard remis en question. Les relations entre Mandanda et Jorge Sampaoli ont été tendues par le passé à Marseille. Si l’Argentin a assuré que leur relation était bonne, le doute persiste sur le maintien du portier français au poste de capitaine.

Sampaoli devra rapidement identifier les joueurs capables de devenir les leaders de ce groupe du Stade Rennais. Adrien Truffert et Lorenz Assignon, titulaires en défense, sont des candidats potentiels, mais ils devront montrer plus de constance. Alidu Seidu, lorsqu’il sera remis de sa blessure, pourrait également endosser ce rôle.

Au milieu de terrain, Baptiste Santamaria et Azor Matusiwa sont des joueurs expérimentés, mais ils devront retrouver leur niveau de jeu. Amine Gouiri, malgré quelques difficultés, a montré des signes encourageants et pourrait être un élément moteur de l’équipe.

Un chantier de longue haleine

Le travail de reconstruction de Sampaoli s’annonce long et difficile. L’entraîneur argentin devra non seulement trouver les bons joueurs, mais aussi mettre en place un projet de jeu clair et fédérateur. Le défi est de taille, mais l’Argentin est connu pour sa capacité à remotiver les troupes et à insuffler un nouvel élan à une équipe.