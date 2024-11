Stade Brestois : Éric Roy face à un casse-tête avant d’affronter l’AS Monaco

L’entraîneur brestois, Éric Roy, devra composer avec de nombreuses absences pour le match face à l’AS Monaco, ce vendredi. Lors de son point presse, il a évoqué les différents pépins physiques qui touchent son effectif, ainsi que le retour de certains joueurs.

Éric Roy : « C’est un retour de trêve avec pas mal d’absents »

La reprise du championnat est un gros coup dur pour Éric Roy. Sortant d’une défaite douloureuse contre le Montpellier HSC (1-3) lors de la 11e journée, Éric Roy et ses hommes doivent battre l’AS Monaco ce vendredi pour se relancer. Cet objectif est une grande ambition pour le club, qui, malheureusement fera face à un certain nombre d’absences. En conférence de presse d’avant-match, Éric Roy a fait savoir que : « c’est un retour de trêve compliqué avec pas mal d’absents a priori, Haïdara, Faivre, Coulibaly… », a confié l’ancien entraîneur de l’OGC Nice.

Dans les détails, il a expliqué que le premier, qui est un arrière gauche malien, vient de se remettre d’une petite lésion. Mais : « Il va rester à Brest pour faire une séance individuelle, vendredi. On espère que samedi il va pouvoir se réentraîner avec les joueurs qui auront moins joué », a ajouté Éric Roy.

Quant à Romain Faivre, rien est à espérer de si tôt. « Il souffre d’une douleur à la cheville. C’est une ancienne blessure qui s’est un peu réveillée. » Ainsi, le piston droit de 26 ans est forfait face à l’AS Monaco.En ce qui concerne le défenseur central franco-malien, Soumaïla Coulibaly, il s’est récemment blessé lors de la dernière séance d’entraînement de l’équipe. « Il s’est plaint ce matin d’une douleur au pubis. » Par conséquent, il ne postule pas pour une place dans le groupe convoqué par Éric Roy.

𝗝-𝟭 | 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼-𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁 👊

Voici les 2⃣1⃣ joueurs convoqués par Éric Roy pour affronter l'AS Monaco ce vendredi à 19h. #ASMSB29 pic.twitter.com/bkuVhhct2H — Stade Brestois 29 (@SB29) November 22, 2024

Stade Brestois : Mama Baldé et Abdallah Sima retrouvent le groupe

En revanche, il y a quand même de très bonnes nouvelles pour Éric Roy et le Stade Brestois. En conférence de presse, le technicien niçois a annoncé l’incertitude qui planait sur Mama Baldé. En effet, le joueur bissau-guinéen a du mal à rejoindre le groupe après la trêve internationale. « Mama Baldé qui est dans les avions, je ne sais pas où. C’était compliqué pour lui de partir de Bissau, il n’y avait pas d’avions ces deux derniers jours. » Plus de peur que de mal, la situation est finalement réglée et l’attaquant de 29 ans a rejoint le Stade Brestois à Monaco.

Enfin, il y a aussi le grand retour d’Abdallah Sima qui fait partie des joueurs convoqués par Éric Roy. Absent des terrains depuis plusieurs jours en raison d’une blessure aux ischio-jambiers a profité de la trêve internationale pour se mettre en jambe. L’attaquant sénégalais est maintenant en forme et sera opérationnel pour le duel chaud bouillant face aux Monégasques ce vendredi.