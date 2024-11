RC Lens – OM : Lilian Brassier écarté face au RCL, voici la vraie raison

Lilian Brassier est l’un des grands absents du groupe de l’OM pour le déplacement face au RC Lens. Le jeune défenseur est écarté par Roberto De Zerbi pour une raison bien connue.

RC Lens – OM : Lilian Brassier mis au repos, De Zerbi privilégie la performance

Roberto De Zerbi a surpris en écartant Lilian Brassier du groupe pour le déplacement de l’OM à Lens. Cette décision, loin d’être anodine, s’inscrit dans une volonté de l’entraîneur marseillais de maintenir une émulation au sein de son effectif. Si Brassier ne souffre d’aucune blessure, c’est bien son niveau de forme qui a motivé cette mise à l’écart.

Le défenseur central, qui a livré une prestation délicate face à Auxerre, semble manquer de confiance et n’a pas convaincu lors des derniers entraînements. Cette décision s’inscrit dans une volonté plus globale de l’entraîneur italien de mettre l’accent sur la performance à l’entraînement. De Zerbi a annoncé à ses joueurs qu’il privilégierait désormais ceux qui montrent le plus d’implication et de régularité.

Un choix fort pour relancer la concurrence

En écartant Lilian Brassier, De Zerbi envoie un message clair à son groupe : la place n’est acquise pour personne à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien souhaite instaurer une véritable concurrence au sein de son effectif et inciter chaque joueur à donner le meilleur de lui-même à l’entraînement.

Ce choix fort est une continuité des propos tenus par De Zerbi en conférence de presse, où il avait pointé du doigt un manque d’implication de certains joueurs. En laissant Brassier au repos, il souhaite également offrir une opportunité à d’autres éléments de l’effectif, tels que Bamo Meïté ou Rony Mimb Baheng.

Une rotation pour maintenir la pression

Cette rotation régulière au sein du groupe devrait permettre à De Zerbi de préserver la fraîcheur physique et mentale de ses joueurs et de maintenir une pression constante sur ceux qui occupent une place de titulaire. La décision d’écarter Lilian Brassier du groupe pour le match face au RC Lens témoigne de la volonté de Roberto De Zerbi de construire un groupe compétitif et exigeant.