Transfert-Choc au PSG : C’est confirmé, une star mondiale arrive

Contrairement à la dernière sortie de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG devrait bel et bien être actif lors du prochain mercato hivernal. L’arrivée d’un grand attaquant serait dans les tuyaux.

Nasser Al-Khelaïfi annonce un mercato hivernal calme au PSG

En marge de l’inauguration du nouveau centre d’entraînement du PSG, à Poissy, jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a confié à Jérôme Rothen dans l’émission « Rothen S’enflamme » que les supporters ne devraient pas s’attendre à grand-chose durant le mercato hivernal. Malgré les limites offensives affichées par l’équipe de Luis Enrique dans cette première partie de saison, le club de la capitale ne fait pas de la signature d’un nouveau numéro 9 une obsession en janvier.

« Pas de recrue cet hiver ? Honnêtement, aujourd’hui, non (pas de recrues au mercato). Mais je ne sais pas ce qui se passera s’il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd’hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n’est pas pressés », a notamment déclaré Al-Khelaïfi sur RMC Sport.

« Notre meilleur investissement, c’est ça, le centre d’entraînement. On veut continuer à trouver le meilleur talent à Paris. On veut vraiment construire une équipe qui vient de Paris », a ajouté le président du PSG. Sauf qu’en coulisses, le Paris Saint-Germain serait bel et bien à la recherche de renforts. Un grand pourrait effectivement débarquer au Campus PSG dans les semaines à venir.

Vincent Moscato : « Un grand attaquant va venir »

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait choisi de ne pas recruter de nouvel attaquant de renom pour succéder à Kylian Mbappé. Cependant, la donne semble avoir changé cet hiver. Deux personnalités influentes, Cyril Hanouna et Vincent Moscato, ont en effet affirmé que le club de la capitale était sur le point d’accueillir une grande star offensive.

Dans son émission « Touche Pas à Mon Poste », Cyril Hanouna a déclaré sur C8, mercredi soir : « c’est une information foot que je vous donne. Un très grand attaquant, connu dans le monde entier, devrait rejoindre le PSG dans les prochaines semaines. »

Une tendance confirmée par Vincent Moscato. Sans révéler l’identité de l’oiseau rare, le journaliste sportif a assuré sur RMC Sport que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s’activent en coulisses pour attirer un avant-centre de renommée mondiale dans les semaines à venir.

Jeudi soir, sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission phare du « Moscato Show », l’animateur a notamment avoué : « je ne vous donne pas ma source, et je ne connais pas le nom de cet attaquant, mais un grand attaquant va venir. »

Ces révélations viennent alimenter les rumeurs de couloir qui entourent le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Si le club parisien a réussi à garder le secret sur certains transferts, comme celui de Willian Pacho l’été dernier, il semble que cette fois-ci, l’information ait filtré.

Mais qui est donc ce mystérieux attaquant ? Son profil exact reste encore inconnu, mais les premières informations laissent penser qu’il s’agit d’un joueur d’expérience, capable d’apporter un plus indéniable à l’attaque parisienne pour la seconde partie de saison. Affaire à suivre donc…