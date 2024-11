Nouveau rebondissement dans le conflit PSG – Kylian Mbappé

Le litige financier se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. La prochaine étape va se jouer devant le comité exécutif de la Fédération Française de Football entre la star du Real Madrid et son ancien club.

Le PSG fait appel de la décision de la LFP concernant Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a déposé un nouveau recours devant le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) dans le cadre de son litige financier avec Kylian Mbappé. Cette décision intervient après les récentes décisions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) favorables à l’attaquant de 25 ans. Le club de la capitale conteste ainsi la décision de la LFP qui l’a condamné à verser 55 millions d’euros à son joueur.

Le PSG a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne comptait pas donner suite à cette décision et souhaite désormais saisir la FFF. Au cœur de ce litige, un accord signé à la mi-août 2023 par Kylian Mbappé et la direction parisienne. Selon le PSG, cet accord prévoyait que l’attaquant renoncerait à une importante prime en cas de départ libre. Or, Mbappé a rejoint le Real Madrid sans indemnité de transfert, ce qui, selon le club, déclenche cette clause.

De son côté, le capitaine de l’équipe de France conteste la validité de cet accord, arguant que les conditions dans lesquelles il a été signé étaient abusives. Il réclame donc le paiement des sommes dues au titre de ses salaires et de diverses primes. D’après les informations de RMC Sport, la FFF est actuellement en train d’examiner ce nouveau recours.

Cette demande, déposée la semaine dernière, vise à obtenir une révision de la décision précédente. Si le Paris Saint-Germain espère ainsi faire annuler sa dette envers l’attaquant français, une source proche de la direction du club reconnaît que les chances de succès sont faibles. En effet, ce type de litige se règle généralement devant les Prud’hommes, ce qui laisse présager de longues procédures.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi avait également la possibilité de saisir un tribunal administratif ou de demander une conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). De son côté, Kylian Mbappé pourrait se tourner vers les prud’hommes, une éventualité que le PSG semble envisager.