RC Lens – OM : Un match à rebondissements qui sourit aux Marseillais

L’OM se reprend de plus belle et retrouve le goût de la victoire grâce à son succès 3-1 assuré face au RC Lens ce samedi à Bollaert. Un succès rassurant qui permet aux Marseillais de se rapprocher de l’AS Monaco.

Un OM clinique éteint le RC Lens dans une ambiance hostile

Après la claque reçue au Vélodrome face à l’AJ Auxerre, une réaction était très attendue de la part des hommes de Roberto De Zerbi. Mais l’OM est passé près de subir le même revers que lors de cette défaite qui a laissé des traces, avec des vagues déferlantes à répétition du RC Lens. Les Sang et Or ont rapidement pris le contrôle du match, en multipliant les occasions.

Geronimo Rulli, le gardien marseillais, a été décisif à plusieurs reprises pour maintenir son équipe à flot. Malgré cette domination, c’est le club Marseillais qui a ouvert le score sur une contre-attaque éclair, conclue par Valentin Rongier, bien servi par Neal Maupay, à la 49e minute. Les Phocéens viennent ainsi de faire le plus dur et ne laissent pas le temps à l’adversaire de réagir.

Huit minutes après l’ouverture du score, l’Olympique de Marseille fait déjà le break. Sur une nouvelle contre-attaque, Neal Maupay, comme sur l’action de l’ouverture du score, sert idéalement Luis Henrique. Le Brésilien n’avait plus qu’à conclure tranquillement du pied droit pour porter le score à 0-2 pour les Marseillais.

Mais les Lensois n’ont jamais abdiqué et ont réussi à réduire le score grâce à Angelo Fulgini à la 80e minute au terme d’une action confuse. Ils auraient pu arracher le point du nul grâce à ce qui aurait pu être le but de l’égalisation marqué par Rémy Labeau-Lascary cinq minutes après.

Un but finalement annulé après consultation de la VAR. Derrière, Pierre-Emile Hojbjerg scelle la victoire de l’OM grâce au but du 1-3 inscrit quatre minutes après (89e). Marseille s’impose et revient à trois points de l’AS Monaco à la troisième place.