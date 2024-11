Mercato : Manchester United tente un coup improbable au PSG

Fraîchement nommé sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a fait un audit de son effectif et aimerait se renforcer avec un cadre du PSG. Une opération bien compliquée pour les Red Devils. Explications.

Mercato : Ruben Amorim veut un défenseur du PSG à Man United

Ruben Amorim, nouvel entraîneur de Manchester United, a rapidement identifié un besoin urgent de renforcer le couloir gauche de sa défense. Le technicien portugais, qui a déjà dirigé Nuno Mendes avec brio au Sporting Portugal, rêverait de retrouver son ancien protégé en Premier League.

Le latéral gauche de 22 ans, réputé pour sa vitesse, sa technique et son sens tactique, serait la pièce manquante pour solidifier l’arrière garde de l’équipe de Manchester United. Cependant, convaincre le PSG de se séparer d’un élément aussi important ne sera pas une mince affaire.

Nuno Mendes proche de prolonger son contrat avec le Paris SG

Arrivé en prêt en 2021 avant de s’imposer définitivement, Nuno Mendes est devenu un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. Par sa puissance et sa capacité à projeter le jeu, il apporte une dimension supplémentaire au jeu parisien. Selon Fabrizio Romano, les derniers détails de sa prolongation jusqu’en 2029 sont en cours de finalisation. Luis Campos, le conseiller football du PSG, voit en lui l’avenir du club à ce poste.

« Le PSG se rapproche pour boucler l’accord avec Nuno Mendes pour un nouveau contrat ! Les derniers détails sont en train d’être réglés alors que le nouveau contrat ira jusqu’en 2029, une partie du plan de Luis Campos, car le PSG fait confiance à Nuno pour l’avenir. Hakimi et Nuno Mendes vont prolonger », assure le journaliste italien.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1860594956219334735

Ces deux prolongations sont une excellente nouvelle pour les supporters parisiens. Elles témoignent de l’ambition du club de construire un projet sportif à long terme autour de joueurs de talent et d’expérience. Avec Hakimi et Mendes, le Paris Saint-Germain dispose désormais de deux latéraux de classe mondiale, capable de performer au plus haut niveau et d’aider le club à remporter les plus grands trophées.