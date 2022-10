Sporting-OM : Un cadre de Tudor recadre Ruben Amorim !

Publié par Enzo Vidy le 13 octobre 2022 à 10:54

À l'issue de la victoire de son équipe à Lisbonne, le piston gauche de l'OM n'a pas épargné l'entraîneur du Sporting lors d'une interview.

Sporting-OM : Nuno Tavares recadre l'entraîneur du Sporting Portugal

Une chose est sûre, Nuno Tavares et Ruben Amorim ne partiront pas en vacances ensemble. Lors du match aller au Vélodrome remporté par les hommes d'Igor Tudor 4-1, le piston gauche gauche portugais a eu un petit accrochage avec l'entraîneur du Sporting. En conférence de presse mardi soir, Nuno Tavares a évoqué ce qu'il s'est passé au match aller, et a eu des mots forts envers son homologue portugais.

"Ruben Amorim a eu de très vilains mots me concernant, des propos décevants pour un entraîneur. C'est du passé, mais j'ai perdu le respect que j'avais pour lui. Je n'ai pas partagé cela avec mes coéquipiers, juste avec les gens de mon entourage, qui avaient besoin de savoir. Je ne veux pas y penser plus, cela ne me donne pas plus de motivation."

Après ces déclarations, le match d'hier soir s'annonçait forcément tendu. Et la série Tavares-Amorim a eu le droit à un deuxième épisode après la rencontre. Au micro de CNN Portugal, le latéral portugais a dénoncé une attitude provocatrice du coach du Sporting pendant le match, et a tenu à lui donner quelques conseils.

"Ruben Amorim a essayé de me provoquer un peu sur le terrain, mais je pense qu'il ferait mieux de se préoccuper à maintenir ses joueurs sur le terrain."

Nuno Tavares fait évidemment référence aux deux cartons rouges reçus par les Lisboètes durant la partie, dont un à la 19e minute qui a fait basculer la rencontre en faveur des hommes d'Igor Tudor.

Sporting-OM : Une prestation moyenne du piston gauche portugais

Il a démarré la saison tambour battant. En inscrivant 3 buts en 4 matchs de Ligue 1, Nuno Tavares s'est rapidement imposé dans le schéma de jeu marseillais. Mais depuis quelques matchs, et particulièrement en Ligue des Champions, Nuno Tavares semble accuser le coup. Beaucoup d'erreurs techniques, à l'image de deux ou trois contrôles ratés hier soir, et des pertes de balles dans des zones dangereuses, Nuno Tavares semble encore un peu juste pour la Ligue des Champions et il l'avait déjà montré à Tottenham et face à Francfort.

S'il reste évidemment indispensable pour Igor Tudor, il ferait mieux de corriger certains aspects de son jeu, car le niveau et la pression vont monter d'un cran pour l'OM dans cette Ligue des Champions. Parce que si les Phocéens se sont complètement relancés pour la qualification en huitièmes de finale, les deux derniers matchs à Francfort et face aux Spurs seront déterminants, et la moindre erreur pourrait coûter très chère aux joueurs de l'Olympique de Marseille.