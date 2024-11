Avant de défier le Bayern, Luis Enrique crée un malaise au PSG

À deux jours d’un match crucial de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, Luis Enrique est à la base d’un malaise au sein du vestiaire du PSG. Explications.

Luis Enrique bouscule le PSG : Donnarumma mis à l’épreuve

Gianluigi Donnarumma, gardien numéro un incontesté du PSG ? La concurrence de Matvey Safonov pourrait bien bouleverser la hiérarchie. Depuis son arrivée à l’été 2021, le portier italien a été rapidement installé comme un titulaire indiscutable. Mais l’émergence de l’international russe, auteur de prestations convaincantes, pourrait bien remettre en question cette situation.

Vendredi dernier, face à Toulouse, Matvey Safonov a confirmé son potentiel en offrant une prestation solide. Cette concurrence accrue pousse logiquement Luis Enrique à maintenir le suspense quant à son choix pour le match décisif face au Bayern Munich, mardi soir. Arrivé cet été en provenance du FK Krasnodar, Matvey Safonov n’a pas du tout peur de cette compétition, bien au contraire, et le Russe, selon Le Parisien, « a notamment épaté par sa capacité d’adaptation dans son nouvel environnement. »

Ses matches contre le RC Lens et Toulouse FC vont aussi dans le sens d’un gardien désormais bien adapté à Paris, même si son jeu au pied n’est guère plus abouti que celui de Donnarumma. Mais avec trois clean sheets en cinq matches joués seulement, il présente des statistiques largement supérieures à Donnarumma qui n’en présente que deux en onze rencontres. Mais le timing de cette décision de Luis Enrique interroge.

Guerre des gardiens au PSG : Le vestiaire menacé ?

Après avoir établi une hiérarchie claire en début de saison, Luis Enrique semble vouloir faire prévaloir désormais la concurrence au poste de gardien de but. Le timing de cette mise en concurrence laisse également perplexe. Gianluigi Donnarumma, qui a forcément besoin de se sentir en confiance, commencerait déjà à se poser des questions. L’ambiance dans le vestiaire pourrait même être affectée par cette situation, selon un salarié du club de la capitale.

« À l’époque de l’alternance Sirigu-Trapp, cela avait impacté le vestiaire. Les Italiens-Brésiliens avaient pris fait et cause pour Sirigu », se souvient ce salarié cité par le quotidien L’Équipe. Et quand on sait l’influence de Donnarumma au sein du groupe parisien, cette décision de Luis Enrique pourrait clairement avoir des conséquences dommageables.

Surtout que le technicien espagnol pourrait encore surprendre dans sa composition de mardi soir contre les hommes de Vincent Kompany. « Si Luis Enrique considère que tactiquement le Bayern entre dans ce type d’équipe, il ne faudrait pas être étonné de voir Safonov débuter à l’Allianz Arenal. Ce ne sera pas une question de hiérarchie, juste une adaptation tactique comme pour tous les autres postes », a écrit le journaliste Romain Beddouk sur Twitter.