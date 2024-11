Stade Rennais : Le SRFC s’incline face au LOSC, Jorge Sampaoli voit l’avenir en rose !

Le Stade Rennais s’est incliné face au LOSC ce dimanche pour la première de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le technicien argentin s’est montré satisfait des efforts de ses joueurs.

Stade Rennais : L’ère Jorge Sampaoli au SRFC s’ouvre sur une défaite

Pour sa première rencontre officielle sur le banc du Stade Rennais, le nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, a essuyé une défaite (1-0) face au LOSC ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir ont résisté à la pression des Dogues avant de craquer avant la mi-temps. Le Kosovar, Edon Zhegrova, a trouvé la faille à la 45e minute de jeu et a inscrit l’unique but de la rencontre.

À la fin de la rencontre, Jorge Sampaoli a salué la performance de ses joueurs. « C’est un bon point de départ. On a neutralisé cette équipe qui a des joueurs très importants, qui a battu des grandes équipes, le Real Madrid, qui a bien joué contre la Juventus, contre des équipes très fortes », a réagi Jorge Sampaoli après la rencontre.

Jorge Sampaoli appelle à la patience pour voir les fruits de son travail. L’Argentin a analysé la rencontre et trouve que le Stade Rennais doit s’améliorer sur le plan offensif pour retrouver le sourire en Ligue 1. « Nous avons vraiment essayé de jouer avec une rigueur défensive, c’était très équilibré. Il nous faut du temps pour trouver des réponses sur le plan offensif notamment », a-t-il ajouté.

Le Stade Rennais reste désormais sur un bilan de sept défaites, deux nuls et seulement trois victoires en 12 journées de Ligue 1 et occupe la 15e place au classement avec 11 points. Les Rouge et Noir vont affronter l’AS Saint-Étienne lors de la 13e journée. C’est une occasion pour le Stade Rennais de se relancer sous la houlette de Jorge Sampaoli car les Verts sont en difficulté.