LOSC – Stade Rennais : Jorge Sampaoli répond cash à Bruno Genesio

Après son homologue du LOSC, Bruno Genesio, l’entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, s’est prononcé sur leur choc de ce dimanche après-midi, à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. Ça promet déjà !

Bruno Genesio veut offrir la victoire aux légendes du LOSC

Ce dimanche, l’ambiance sera électrique au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC (4e), qui fête ses 80 ans, reçoit le Stade Rennais (13e) pour un match qui s’annonce décisif. En plus de l’enjeu sportif, les Dogues auront à cœur de briller devant leurs anciens qui seront nombreux à assister à la rencontre. Bruno Genesio est conscient de l’importance de cette rencontre et veut offrir la victoire aux légendes du club lillois.

« C’est un moment particulier. Célébrer l’histoire du club, c’est important, mais on ne peut pas perdre de vue l’objectif : gagner. Les joueurs doivent rester concentrés malgré l’ambiance festive. On doit offrir une victoire à nos supporters et à tous ceux qui ont marqué l’histoire du LOSC », a déclaré le technicien français en conférence de presse.

De leur côté, les Bretons, qui ont changé d’entraîneur en nommant Jorge Sampaoli à la place de Julien Stéphan, ne viennent pas en touristes et entendent bien repartir de Rennes avec un résultat positif. Une volonté clairement exprimée par leur nouveau coach.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli n’a pas peur du LOSC

Ce dimanche, le stade Pierre-Mauroy promet une ambiance de folie. Entre passé et présent, fête et compétition, le match entre le Lille LOSC et le Stade Rennais s’annonce passionnant. Jorge Sampaoli, nouveau visage du SRFC, a affiché une grande détermination en conférence de presse avant le choc contre les Dogues. Pour l’entraîneur argentin, cette rencontre, qui coïncide avec le 80e anniversaire du LOSC, représente un véritable défi.

« C’est un match qu’on doit aborder avec beaucoup de courage. Nous avons fait des modifications pour que cette équipe n’ait pas peur d’affronter le LOSC qui est une des meilleures équipes actuelles du championnat », a lancé l’ancien coach de l’OM.

Sampaoli mise sur un état d’esprit conquérant et une organisation solide pour contrer les attaques des Dogues. Interrogé sur sa stratégie, Jorge Sampaoli a préféré garder le suspense.

« C’est difficile de vous donner cette information sans la donner à Lille », a souri le tacticien rennais. Toutefois, l’homme de 64 ans a souligné l’importance d’inculquer une culture de jeu précise à ses joueurs, tout en laissant émerger des leaders dans chaque ligne.