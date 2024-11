Mercato OM : Neal Maupay donne une réponse intrigante sur Paul Pogba

La possible arrivée de Paul Pogba à l’OM suscite diverses réactions dans le vestiaire phocéen. Après Adrien Rabiot, c’est autour de Neal Maupay de s’exprimer sur le dossier.

Mercato OM : Neal Maupay s’exprime sur une arrivée de Paul Pogba

Le nom de Paul Pogba ne cesse de circuler du côté de l’Olympique de Marseille. Depuis la résiliation de son contrat par la Juventus, le milieu de terrain français est au cœur de nombreuses spéculations. Si des destinations exotiques comme l’Arabie Saoudite ou encore les Etat-Unis étaient annoncés, c’est bien en Europe que le champion du monde 2018 devriat poursuivre sa carrière.

L’Olympique de Marseille apparaît même comme une option de plus en plus crédible pour l’accueillir. Paul Pogba entretient de bonnes relations avec de Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’OM, ce qui devrait faciliter les négociations pour son transfert lors du prochain mercato hivernal. Le vestiaire marseillais, lui aussi, semble séduit par l’idée d’un tel recrutement.

Lors d’un live sur Twitch, Neal Maupay a réagi à cette rumeur en évoquant, de manière énigmatique la possibilité de voir Paul Pogba débarquer à Marseille. L’attaquant britannique, tout en gardant le mystère, n’a pas démenti l’information, entretenant ainsi la flamme de l’espoir des supporters marseillais. « Les gars je ne peux rien vous dire, et même si je le savais je ne vous le dirais pas », a-t-il déclaré.

Le feuilleton Paul Pogba à Marseille continue

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur de l’OM évoque l’arrivée potentielle de Paul Pogba. Adrien Rabiot, ancien coéquipier du Français à la Juventus, avait déjà lancé un appel du pied à son compatriote, se disant prêt à le convaincre de rejoindre le club phocéen. Sa signature serait un véritable coup de maître pour l’OM.

L’ancien Mancunien renforcerait considérablement l’effectif marseillais et permettrait au club de viser encore plus haut. Mais pour l’instant, rien n’est officiel et le feuilleton Paul Pogba continue de tenir en haleine les supporters marseillais.