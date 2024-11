Mercato RC Lens : Une offre concrète tombe pour David Pereira Da Costa au RCL

Les rumeurs s’intensifient concernant un départ de David Pereira Da Costa du RC Lens lors du prochain mercato hivernal. Un club américain aurait formulé une offre pour le joueur.

RC Lens : Les Timbers de Portland misent 10 M€ sur David Pereira Da Costa du RCL

Le RC Lens pourrait connaître un mercato hivernal animé. Certains joueurs sont annoncés sur le départ cet hiver. Parmi les noms susceptibles de quitter l’Artois, celui de David Pereira Da Costa revient avec insistance. Ce dernier n’entre pas parfaitement dans les plans du nouvel entraîneur Will Still et cherche un nouveau point de chute pour se relancer.

Le jeune Portugais, en manque de temps de jeu, intéresse fortement plusieurs clubs de MLS, selon L’Équipe. Une vente pourrait permettre aux Sang et Or de renflouer leurs caisses. Selon A Bola, les Timbers de Portland auraient formulé une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu portugais. Une proposition alléchante qui pourrait bien convaincre les dirigeants lensois.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du joueur portugais est estimée à 8 millions d’euros. Cette saison, le milieu offensif portugais a disputé seulement 7 rencontres avec les Sang et Or en Ligue 1. David Pereira Da Costa est également sur les tablettes de certaines formations anglaises.