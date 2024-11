Mercato LOSC : Un prétendant lâche l’affaire pour Jonathan David !

Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, l’attaquant canadien du LOSC, Jonathan David, ne rejoindra pas le géant catalan à moindre coût. Le Barça devra débourser une somme colossale pour s’attacher les services de l’international canadien à l’été 2025.

Mercato LOSC : Le Barça devra payer cher pour Jonathan David

Recruté par le LOSC en 2020 pour environ 30 millions d’euros, l’attaquant canadien Jonathan David affole l’Europe cette saison après ses belles performances en Ligue 1, en Ligue des Champions et en sélection nationale. Jonathan David pourrait quitter Lille gratuitement à la fin de son contrat en juin prochain et va s’engager avec un nouveau club.

Le joueur a fermé la porte à un départ du LOSC cet hiver. « Partir dans un autre club à mi-saison n’est jamais facile. Ce n’est pas comme en début de saison, vous avez alors une pré-saison, vous apprenez à connaître vos coéquipiers, vous avez le temps de vous intégrer. En janvier, tout est plus compliqué. Il faut être prêt tout de suite. C’est plus difficile », a déclaré l’international canadien dans une interview accordée à The Athletic.

Parmi les prétendants, la Juventus et surtout le FC Barcelone sont en pole position pour recruter Jonathan David. Le Barça, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, tient particulièrement le joueur de 24 ans. Mais s’offrir l’international canadien ne sera pas une mince affaire pour Joan Laporta et son équipe.

Selon le journal catalan Sport, le FC Barcelone doit dépenser 80 millions d’euros (salaire, prime à la signature et commissions) pour boucler la signature de Jonathan David. Un montant élevé pour les Catalans. De plus, le FC Barcelone n’est pas dans l’urgence de s’offrir un attaquant de pointe. Robert Lewandowski est toujours performant et est en discussions pour prolonger son contrat. Cette saison, Jonathan David a déjà inscrit 13 buts et 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues avec le LOSC.