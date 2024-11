Mercato LOSC : Olivier Létang lâche une nouvelle bombe sur l’avenir de Jonathan David à Lille

Face à la forte concurrence pour la signature de l’attaquant canadien Jonathan David, le président du LOSC, Olivier Létang, monte au créneau et fait des mises au point sur l’avenir du joueur lillois.

Mercato LOSC : Olivier Létang scelle l’avenir de Jonathan David à Lille

L’attaquant canadien Jonathan David affole l’Europe cette saison. Lié au LOSC jusqu’en juin prochain, le Canadien de 24 ans pourrait quitter le Nord. Ses performances cette saison sont tout simplement exceptionnelles : 13 buts et 2 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues, avec des réalisations remarquées en Ligue des Champions face à des cadors européens comme le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et la Juventus.

De nombreux cadors européens, dont le Bayern Munich, le FC Barcelone, Arsenal ou encore Manchester City, suivent de près l’évolution du Canadien. Interrogé sur l’avenir de Jonathan David, le président du LOSC, Olivier Létang, a indiqué que le LOSC fait tout son possible pour conserver son attaquant. Les dirigeants lillois et le Canadien sont en pleine négociation pour une prolongation de son contrat.

Olivier Létang ferme la porte à un départ de Jonathan David lors du prochain mercato hivernal. L’international canadien va aider le LOSC à atteindre ses objectifs en Ligue des Champions et en Ligue 1. « Jonathan, évidemment, a déjà une offre entre les mains. La balle est dans son camp. On a beaucoup d’échanges sur le fait qu’il puisse rester avec nous. Il ne partira pas au mois de janvier. Il restera avec nous car c’est un joueur important. Il restera car en mai nous avons des objectifs. », a déclaré le patron des Dogues sur RMC.

Jonathan David, lui aussi, privilégie un transfert estival pour s’intégrer sereinement dans son nouveau club. « Partir dans un autre club à mi-saison n’est jamais facile. Ce n’est pas comme en début de saison, vous avez alors une pré-saison, vous apprenez à connaître vos coéquipiers, vous avez le temps de vous intégrer. En janvier, tout est plus compliqué. Il faut être prêt tout de suite. C’est plus difficile », a déclaré l’international canadien dans une interview accordée à The Athletic.