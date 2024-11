Mercato : Erling Haaland flatte le PSG avant le choc contre City

Cité comme l’une des cibles prioritaires de Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland a dit tout le bien qu’il pense du PSG avant le choc de Ligue des Champions contre Manchester City en janvier.

Erling Haaland prévient : « Le match contre le PSG sera un combat »

L’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, s’attend à un choc de titans lors de la confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Interrogé sur la forme actuelle du club entraîné par Luis Enrique, souvent pointé du doigt cette saison, le buteur de 24 ans a tempéré les critiques.

Interrogé par Canal+ dimanche soir, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a notamment déclaré : « le PSG reste un très grand club, avec des joueurs de classe mondiale. C’est sûr que ça sera un match difficile, mais c’est aussi un beau défi. » Alors que plusieurs sources le placent dans le collimateur du Paris SG pour le prochain mercato estival, Erlind Haaland, qui a déjà marqué 15 buts en 17 matches cette saison, ne cache pas son admiration pour le champion de France en titre.

« Ils ont une histoire riche et un palmarès impressionnant. Malgré les difficultés actuelles, ils restent une équipe redoutable », a reconnu le protégé de Pep Guardiola. Le match entre Manchester City et le PSG, prévu le 22 janvier 2025 au Parc des Princes, s’annonce comme l’un des événements majeurs de la saison. Les deux clubs, parmi les plus riches et les plus ambitieux d’Europe, vont s’affronter pour une place en huitièmes de finale. Mais Haaland a conscience que l’absence de Kylian Mbappé compte bien du côté des Rouge et Bleu.

« Mbappé manque au PSG », assure Haaland

Le départ de Kylian Mbappé a indéniablement laissé un vide dans l’effectif parisien. Le Français était le leader offensif de l’équipe et son absence se fait déjà sentir, selon Erling Haaland. « Kylian a fait des choses incroyables pour le PSG. Je pense qu’il leur manque, bien sûr, regardez ce qu’il a accompli là-bas », estime le colosse norvégien.

Cependant, le natif de Leeds pense que le Paris Saint-Germain dispose de suffisamment de ressources pour rebondir. « Maintenant, ils doivent construire une nouvelle ère, avec de nouveaux joueurs. Le PSG sera toujours une bonne équipe. C’est un très grand club donc il y aura toujours une grosse équipe avec de grands joueurs. Ce sera difficile de jouer contre eux, c’est sûr. Mais ce sera un beau match à jouer, j’en suis sûr », a-t-il poursuivi.

L’absence de Mbappé a indéniablement laissé un vide dans l’attaque du PSG. Si les recrues estivales ont apporté un nouveau souffle, l’équipe de Luis Enrique peine encore à retrouver la fluidité offensive des saisons précédentes. Malgré ce contexte, Haaland ne sous-estime pas les Parisiens. « Le PSG sera toujours présent pour rivaliser avec les meilleures équipes. C’est très difficile d’être performant année après année. Mais bien sûr, ils seront là », assure le partenaire de Bernardo Silva.