Départ de Kylian Mbappé du PSG, deux grosses nouvelles tombent !

Encore quelques mois et tout sera fini entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors que l’attaquant devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, deux nouveaux indices sont tombés dans le dossier.

Tout avance bien entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

L’avenir de l’attaquant français sera définitivement scellé à la fin de cette saison. Mais en attendant, il ne faut plus aucun doute que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid dès la saison prochaine. D’après plusieurs sources, le Bondynois aurait même déjà signé son contrat avec le club espagnol. On parle d’une durée de cinq ans mais avec un salaire relativement plus bas que ce qu’il gagne actuellement au PSG.

Cependant, le joueur lui-même a lâché une déclaration récente qui laisse croire que rien n’est encore scellé entre les deux parties. C’était à l’occasion du dîner auquel Mbappé a pris part à l’Elysée en présence notamment de Nasser Al-Khelaïfi et de l’émir du Qatar. Dimanche, Fabrizio Romano a annoncé que les négociations entre le joueur de 25 ans et le Real Madrid avancent bien. Les derniers détails sont en train d’être réglés avant la signature officielle du contrat.

Paris n’attend plus que Kylian Mbappé

A Paris, plus rien n’est encore pareil depuis l’annonce du départ de l’ancien joueur de l’AS Monaco au terme de la saison. Il y a même des tensions entre Mbappé et son entraîneur, Luis Enrique, qui a dû le déchoir de son statut de titulaire. Si Nasser Al-Khelaïfi soutient entièrement le technicien espagnol, il n’attend plus qu’une officialisation de la signature du capitaine de l’équipe de France.

En effet, le PSG attend actuellement la confirmation de Kylian Mbappé concernant la signature de son contrat avec le Real Madrid. Une fois cette confirmation reçue, le PSG publiera un communiqué officiel concernant son départ.