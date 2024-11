ASSE Foot : Dall’Oglio désigne le Vert le plus impressionnant face au MHSC

L’ASSE Foot a fait preuve d’une grande solidité collective lors de sa courte victoire sur le Montpellier HSC (1-0), samedi. Néanmoins, c’est la performance d’un de ses joueurs stéphanois qui a particulièrement impressionné l’entraîneur Olivier Dall’Oglio.

ASSE Foot : Les ataquants en difficulté, Bouachouari sauve les Verts

L’ASSE Foot a conservé sa cage inviolée face au Montpellier HSC lors de la 12e journée de Ligue 1. Un pari réussi pour Olivier Dall’Oglio qui avait mis l’accent sur la solidité défensive pendant la trêve internationale. Malgré l’absences de Mickaël Nadé et les interrogations autour de la titularisation de Yunis Abdelhamid, les Stéphanois ont livré une prestation défensive convaincante.

En attaque, Lucas Stassin peine toujours à trouver le chemin des filets. Il reste sur une série de neuf matchs sans marquer en Ligue 1 sous le maillot vert. Ibrahim Sissoko, le deuxième avant-centre, n’a lui non plus pas trouvé la solution face à l’OL lors du derby et Montpellier HSC.

ASSE-MHSC : Benjamin Bouchouari, le héros inattendu

C’est finalement Benjamin Bouchouari qui a délivré l’ASSE Foot en inscrivant un magnifique but de volée en début de seconde période. L’international espoir marocain, remplacé par Mathis Amougou à la 71e minute, a été largement félicité par son entraîneur.

« Benjamin Bouchouari a franchi un cap depuis qu’il a changé d’état d’esprit », a souligné Olivier Dall’Oglio. « On insiste depuis un moment avec lui sur sa capacité à marquer. Il a beaucoup travaillé devant le but. Je ne suis pas sûr qu’il aurait tenté cette frappe à 18 mètres il y a quelques semaines. Aujourd’hui, il fait la différence ! »

Le coach de l’ASSE Foot a justifié le remplacement de Benjamin Bouchouari par un avertissement reçu en cours de match. Le milieu de terrain, âgé de 23 ans, a été titulaire à quatre reprises en huit apparitions en Ligue 1 cette saison.