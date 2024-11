Mercato OM : Un nouveau départ acté à Marseille, son successeur arrive

Alors que le mercato OM promet d’être mouvementé, un départ surprise secoue déjà le centre de formation. Marco Otero a été démis de son poste, et découvrez qui arrive pour le remplacer.

Mercato OM : Marco Otero s’en va, Lassad Hasni pour le remplacer

L’Olympique de Marseille a opéré un changement majeur au sein de son organigramme en mettant fin aux fonctions de Marco Otero, responsable de la formation. Cette décision, révélée par La Provence, marque un tournant dans la politique sportive du club phocéen, qui souhaite renforcer son identité et miser sur la jeunesse.

Sous l’impulsion du président Pablo Longoria, l’OM a décidé de remplacer Marco Otero par un ancien de la maison. Le quotidien sportif assure que Lassad Hasni, plus connu sous le nom de « Titou », devrait occuper ce poste stratégique. Fort d’une expérience solide dans le football amateur régional, notamment à Gémenos et à Nice, l’homme de 53 ans est reconnu pour ses qualités de formateur.

Rappelons que ce remaniement intervient dans un contexte de tensions internes au sein de la réserve marseillaise. Un différend entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak avait créé un climat délétère. Afin de rétablir le calme et de préserver l’avenir sportif de ses jeunes talents, la direction de l’OM a choisi de procéder à ces changements.

En conservant Papin à la tête de la réserve et en confiant de nouvelles missions à Zarrak, le club a tenté d’apaiser les tensions. Le départ d’Otero et l’arrivée probable de Lassad Hasni s’inscrivent dans cette logique de restructuration. Cette décision témoigne de la volonté de l’OM de mettre en place une structure solide et cohérente pour accompagner la progression de ses Minots.