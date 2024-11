Tension entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak à l’OM : Pablo Logoria veut trancher !

Le président de l’OM, Pablo Longoria va bientôt sceller l’avenir du technicien de la réserve, Jean-Pierre Papin, et d’Ali Zarrak. Les deux hommes sont en froid depuis quelques jours.

OM : Pablo Longoria va-t-il limoger Jean-Pierre Papin ?

Les tensions sont vives à l’Olympique de Marseille. Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l’OM, et Ali Zarrak, proche de Mehdi Benatia, s’opposent depuis plusieurs jours. Dans une interview accordée à La Provence, le technicien marseillais reproche à son collègue de s’immiscer dans ses prérogatives.

« Le problème, c’est que tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. Je n’ai pas à demander la permission à cette personne pour aller voir Roberto De Zerbi. En temps normal, je l’appelle, je lui demande de le voir et ça s’arrête là. Et bien aujourd’hui, ce n’est pas le cas », a expliqué Jean-Pierre Papin.

Cette situation inquiète Pablo Longoria. Selon La Provence, le président marseillais a rencontré les deux hommes ce vendredi pour tenter de désamorcer la crise. Une décision finale est attendue pour lundi. En attendant, l’ancien Ballon d’Or va poursuivre son travail à la tête de la réserve de l’Olympique de Marseille.