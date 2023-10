Accusé de favoritisme par les ultras marseillais, Marco Otero a pris la parole pour clarifier la situation au sein du centre de formation de l’OM.

OM : La mise au point de Marco Otero sur le centre de formation

Le centre de formation de l'Olympique de Marseille est au cœur d'une polémique soulevée par des groupes de supporters inquiets de la gestion de jeunes talents locaux. Lors de la rencontre tendue avec les dirigeants du club, ces ultras ont évoqué des méthodes inappropriées et des sanctions injustifiées concernant les jeunes joueurs du centre de formation. Les griefs se fondent principalement sur les témoignages des parents d'enfants qui n'ont pas été retenus ou ont été évincés du centre de formation de l'OM.

La principale préoccupation soulevée par les supporters est le départ de 36 joueurs du centre de formation, tous originaires de Marseille, depuis juin 2023. Ces supporters affirment n’avoir reçu aucune réponse concernant les raisons de cette vague de départ. Ils dénoncent également un certain favoritisme au sein du centre de formation, où de jeunes talents auraient été déclassés ou écartés en raison de leurs agents. En réponse à ces accusations, Marco Otero a pris la parole pour clarifier la situation.

Tout d'abord, le directeur technique de l'OM a souligné que le fait « d’être Marseillais est un avantage, mais ce n'est pas une condition de profilage ». Les allégations selon lesquelles la direction de l’Olympique de Marseille ne privilégierait pas l'éclosion de jeunes talents marseillais ont de plus été rejetées par Marco Otero. « Ça me fait rire, mais le problème de ne pas être Marseillais, c'est seulement quand les joueurs ne sont pas bons. Enzo Sternal, tout le monde nous demande pourquoi il n'est pas chez les pros, mais il vient de Nancy ; Darryl Bakola n'est pas Marseillais et ça ne pose pas de problème », a-t-il indiqué.

L'OM va continuer à prendre des décisions appropriées

Marco Otero assure que si de jeunes joueurs ne sont pas conservés au centre de formation de l’Olympique de Marseille, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas au niveau requis. « Je préfère prendre une décision qui fait pleurer un enfant pendant un jour plutôt que de le garder trois ans sans jouer une minute. L'OM continue à prendre des décisions en fonction de la qualité et du potentiel des joueurs, sans considérer les contrats ou les positions », a-t-il indiqué.

Le dirigeant espagnol estime que ces attaques découlent en grande partie de la frustration des parents qui voient leur enfant rejeté. Il précise également que les agents ont du mal à expliquer aux parents que leur enfant n'a pas le niveau requis. Marco Otero a conclu en affirmant que ces allégations sont souvent utilisées pour justifier les carrières qui ne se réalisent pas, au lieu de reconnaître simplement que tous les jeunes n'ont pas le potentiel nécessaire pour éclore. « On préfère toujours dire que le directeur du centre est un fils de p…. qui ne veut embaucher que des Espagnols ou que le directeur sportif des pros dit de prendre tel agent pour y arriver », a-t-il déploré.