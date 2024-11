RC Strasbourg : Liam Rosenior critique sa défense après une nouvelle défaite

Ce week-end, lors de la clôture de la 12ᵉ journée de Ligue 1, le RC Strasbourg a subi un nouveau revers face à l’OGC Nice (1-2). Après la rencontre, l’entraîneur Liam Rosenior n’a pas caché sa frustration, pointant du doigt les erreurs défensives de son équipe.

Un RC Strasbourg en perte de vitesse

Malgré un début de saison prometteur, le RC Strasbourg est désormais pris dans une spirale négative. Depuis quatre matchs, les Strasbourgeois peinent à retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1. Après une défaite contre l’AS Saint-Étienne (0-2) et un revers face à l’AS Monaco (1-3), le club s’est incliné de nouveau, cette fois contre l’OGC Nice.

Lors de cette rencontre, les joueurs de Liam Rosenior ont pourtant bien entamé le match. Dilane Bakwa a ouvert le score, permettant à Strasbourg de prendre l’avantage. Cependant, après la pause, la défense alsacienne s’est effondrée. Melvin Bard a égalisé pour Nice avant qu’un malheureux but contre son camp d’Abakar Sylla ne scelle la défaite des Strasbourgeois.

Rosenior critique la défense et annonce des changements

Après le match, Liam Rosenior n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Il ne faut pas embellir la réalité. Nous avons commis de grosses erreurs à des moments clés, et c’est frustrant. C’est à moi de redresser cela. Nous devons être meilleurs dans ces situations. Nous concédons trop de buts, et cela coûte des points. Le deuxième but vient d’une erreur individuelle. Si nous prenons les bonnes décisions, nous gagnerons nos matchs. »

L’entraîneur a également reconnu l’engagement de ses joueurs : « Tactiquement, ils ont fait de bonnes choses, mais c’est dans les moments décisifs que ça ne va pas. Je suis déçu pour eux, mais je suis à leurs côtés pour travailler et progresser. »

Pour remédier à ces lacunes défensives, le RC Strasbourg envisage de renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Parmi les pistes évoquées figure le défenseur suédois Nils Zätterström, actuellement à Malmö FF. Des discussions seraient en cours entre les parties pour finaliser le transfert.