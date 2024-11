Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, deux cracks vont signer au SRFC !

Les dirigeants du Stade Rennais sécurisent leurs pépites à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Tout est presque bouclé pour la prolongation du contrat de deux cracks du centre de formation du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Deux jeunes talents sur le point de signer pro au SRFC !

Le Stade Rennais blinde ses pépites pour ne pas les perdre lors du mercato hivernal. Les gardiens Ayoub Akabou et l’ailier Lucas Rosier, tous deux âgés de 17 ans, sont sur le point de signer leur premier contrat professionnel. Après avoir déjà annoncé les premiers contrats pros de Mohamed Kader Meïté et Yaël Thébault, le club breton devrait prochainement officialiser ces nouvelles signatures, selon les informations de Le Parisien.

Ayoub Akabou, un gardien en forme au Stade Rennais

Repéré très tôt au Blanc-Mesnil et formé à Clairefontaine, Ayoub Akabou est considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Suivi de près par des cadors européens comme le FC Barcelone et Liverpool, le jeune gardien a déjà séduit par ses qualités en équipe de France U16, U17 et U18. Sa taille imposante (1m94) et son aisance technique ont notamment impressionné lors du dernier tournoi de Limoges.

Malgré l’intérêt de nombreux clubs, Ayoub Akabou a choisi de poursuivre sa progression au Stade Rennais, où il a déjà eu l’opportunité de s’entraîner avec les professionnels. Il deviendra ainsi le premier gardien du centre de formation à signer professionnel depuis Pepe Bonet en 2019.

Lucas Rosier, un ailier prolifique

De son côté, Lucas Rosier, ailier gauche de 17 ans originaire de Guadeloupe, est également sur le point de s’engager pendant plusieurs saisons avec le Stade Rennais. Arrivé en Bretagne en 2022, il a rapidement gravi les échelons et s’est distingué avec l’équipe de France U18. Ces deux jeunes talents, révélations du centre de formation, vont bientôt rejoindre l’équipe professionnelle et apporter un vent de fraîcheur à l’effectif.