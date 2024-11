Mercato SRFC : Yaël Thébault signe 4 ans au Stade Rennais FC !

Le mercato du Stade Rennais FC vient de reprendre avant l’heure avec la signature de Yaël Thébault, un défenseur issu de la génération 2007. Le SRFC a officialisé la signature du contrat professionnel de la pépite jusqu’en juin 2028, soit pour 4 saisons.

Stade Rennais FC : Yaël Thébault, un talent prometteur, signe son premier contrat professionnel

Yaël Thébault, qui a su se distinguer avec le SRFC et l’équipe de France jeunes, a fait ses débuts en National 3 avec 20 matchs joués à seulement 17 ans. Défenseur technique et agile, il est souvent remarqué pour ses qualités de relance et sa capacité à maintenir la ligne défensive. Le Stade Rennais FC, conscient de son potentiel, n’a pas hésité à lui offrir ce premier contrat professionnel au cœur du mercato, renforçant ainsi son effectif pour les saisons à venir. Le SRFC espère que Yaël Thébault pourra apporter toute son énergie et son talent dès son retour sur le terrain.

La trajectoire de Yaël Thébault avec le Stade Rennais FC a été marquée par une progression constante et un travail acharné. Depuis ses premiers pas avec l’ETP Odorico, il a prouvé qu’il possédait les qualités d’un grand défenseur, en dépit de son jeune âge. Aujourd’hui, avec ce contrat signé jusqu’en 2028, le SRFC mise sur sa formation, véritable pilier de son projet sportif.

Mercato SRFC : Yaël Thébault savoure l’aboutissement de ses efforts

Pour Yaël Thébault, cette signature représente l’aboutissement de plusieurs années de travail et de sacrifices. Sa famille bretonne est fière de le voir évoluer au sein du SRFC, un club avec lequel il partage des valeurs profondes. Il est également motivé à poursuivre sa rééducation avec l’objectif de revenir plus fort, encouragé par la confiance que le Stade Rennais FC lui accorde.

Ce choix de renforcer son effectif avec un jeune talent comme Yaël Thébault souligne l’importance du mercato pour le Stade Rennais FC, ainsi que son engagement en faveur de la jeunesse et de la formation. Avec le soutien de son club formateur, Yaël Thébault est bien parti pour devenir un élément incontournable de la défense du SRFC.