Foot Mercato : Le PSG accélère pour Abdukodir Khusanov du RC Lens !

Le jeune défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, est sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato hivernal. Les dirigeants parisiens sondent déjà le terrain avant de passer à l’offensive pour s’attacher les services de l’international ouzbek.

Foot Mercato : Abdukodir Khusanov sur le départ du RC Lens cet hiver ?

Le RC Lens pourrait perdre certains de ses joueurs lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur lensois Abdukodir Khusanov est dans le viseur de nombreux clubs, dont le PSG. L’international ouzbek, qui s’est révélé cette saison sous les couleurs du RCL, pourrait quitter le Nord pour rejoindre la capitale.

Le Paris SG aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov pour compenser le potentiel départ de l’international slovaque Milan Skriniar. Barré par la concurrence de Marquinhos et de William Pacho, l’ancien défenseur de l’Inter Milan serait ouvert à un départ cet hiver pour relever de nouveaux défis ailleurs.

Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe auraient entamé des discussions avec les représentants du joueur. Aucun accord n’est encore trouvé. Les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas encore formulé une offre officielle au RC Lens. Mais Luis Campos va accélérer les négociations très prochainement, car le profil du joueur intéresse le technicien parisien Luis Enrique. Mais la bataille est rude pour la signature de l’Ouzbek.

Des clubs de Premier League comme Newcastle et Everton envisagent également de recruter Abdukodir Khusanov cet hiver. En France, l’Olympique de Marseille est aussi sur le coup. En raison de la forte concurrence pour sa signature, le prix d’Abdukodir Khusanov grimpe.

La valeur marchande d’Abdukodir Khusanov a désormais explosé et atteint plus de 10 millions d’euros, selon L’Équipe. Cependant, selon le journaliste italien Nicolo Schira, la direction du RC Lens exigerait au moins 40 millions d’euros pour laisser partir sa pépite. Cette saison, Abdukodir Khusanov a déjà fait 12 apparitions avec les Sang et Or.