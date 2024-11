Rachat du Parc des Princes : Grande nouvelle pour le PSG ?

En guerre ouverte avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi viennent de recevoir une grande nouvelle qui pourrait faire bouger les lignes dans ce dossier dans les mois à venir.

PSG : La Mairie de Paris « ne nous laisse pas le choix » de partir du Parc des Princes

En marge de l’inauguration officielle du Campus PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réaffirmé ce jeudi soir son désir de construire un nouveau stade pour accueillir le PSG. Face à l’intransigeance d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, qui refuse de lui vendre le Parc des Princes pour l’agrandir, le président du club de la capitale veut trouver un nouveau site afin d’offrir au PSG un stade digne de son statut de géant européen.

La Mairie de Paris, propriétaire de l’enceinte de 48.000 places, « ne nous laisse pas le choix » de partir du stade, a affirmé jeudi le président du PSG, assurant vouloir « construire le plus vite possible » un nouveau stade d’une plus grande capacité d’accueils.

« J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places… On en a besoin, sinon on est morts », a confié à RMC Sport Al-Khelaïfi.

« On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix », a insisté l’homme d’affaires qatari, qui mise sur une nouvelle enceinte « dans 3, 4 ans. » Mais les lignes pourraient bien bouger dans ce dossier.

Anne Hidalgo se retire de la Mairie de Paris

À la tête de la Mairie de Paris depuis 2014, Anne Hidalgo ne briguera pas un autre mandat en 2026. Dans une interview accordée au journal Le Monde, l’élue socialiste a annoncé qu’elle ne sera pas candidate à sa propre succession lors des élections municipales à venir. Assurant que sa décision était prise depuis longtemps, Anne Hidalgo souhaite voir le sénateur Rémi Féraud lui succéder à la Mairie de Paris.

« Je ne me représenterai pas à la mairie de Paris. C’est une décision que j’ai prise depuis longtemps », a lancé la femme politique de 65 ans, qui précise toutefois qu’elle restera « Maire jusqu’au dernier jour. »

Une nouvelle qui va forcément ravir les dirigeants du Paris SG puisqu’un changement à la Mairie de Paris pourrait relancer le dossier sur le rachat du Parc des Princes. Surtout que la ministre de la Culture, Rachida Dati, proche de la direction du club de la capitale, a déjà été mentionnée pour la succession d’Anne Hidalgo. Affaire à suivre…