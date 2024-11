Lyon Foot : Ligue Europa, l’OL avec un groupe renforcé contre Qarabag

Lyon Foot est en déplacement en Azerbaïdjan pour y affronter Qarabag. Pierre Sage a convoqué 23 Lyonnais pour cette 5e journée de Ligue Europa. Aucune absence inattendue dans son groupe. Tous les cadres sont présents.

Qarabag-OL : Lyon Foot vise une place dans le Top 8

Accroché par le Stade de Reims samedi en Ligue 1, Lyon Foot se tourne désormais vers la Ligue Europa. Jeudi à 18h45, les Gones affronteront Qarabag à Bakou, en Azerbaïdjan. Après une défaite face au Besiktas à domicile et un match nul contre Hoffenheim, l’Olympique Lyonnais est déterminé à renouer avec la victoire.

Les Gones souhaitent se lancer dans la course à une qualification directe en huitièmes de finale. Actuellement 9e, à deux points du Top 8, ils ont tout intérêt à l’emporter. De son côté, Qarabag, 29e, vise une place dans les 24 pour disputer les 16es de finae ou barrages.

OL : Un groupe de 23 joueurs, sans Orban, Zaha et Diawara

Pour cette rencontre cruciale, Pierre Sage, entraineur de l’OL, a convoqué l’ensemble de ses troupes. Reposés en championnat, Corentin Tolisso et Nicolas Taglifico feront le déplacement. Les buteurs lyonnais, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Malick Fofana, sont également du voyage. En revanche, Gift Orban, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara sont restés à Lyon pour préparer le match contre l’OGC Nice, dimanche.

Le groupe de l’OL à Qarabag : Bengui, Descamps, Perri – Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico – Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout – Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Nuamah