Le week-end dernier, lors de la 12e journée de Ligue 1, le Montpellier HSC a essuyé une défaite frustrante face à l’ASSE (0-1). Bećir Omeragić, défenseur central suisse, s’est exprimé auprès de France Bleu Hérault, revenant sur cette contre-performance et affichant sa détermination à se rattraper dès le prochain match contre Lille.

Une défaite frustrante face à l’ASSE

Fort de sa victoire convaincante contre le Stade Brestois (3-1) avant la trêve internationale, le Montpellier HSC abordait ce match avec confiance. Ce succès contre une équipe en lice pour une place en Ligue des Champions avait redonné de l’élan aux Héraultais, qui espéraient poursuivre sur leur lancée.

Cependant, les ambitions montpelliéraines ont été brisées par une équipe stéphanoise réaliste et solide. Bien que l’ASSE ne soit pas un adversaire insurmontable sur le papier, les Verts ont su exploiter une erreur défensive pour inscrire l’unique but de la rencontre, infligeant ainsi une nouvelle défaite au MHSC.

« Je suis frustré par rapport au résultat. On méritait mieux. À la mi-temps, je pense qu’on devait déjà mener. Malheureusement, on prend ce but sur une erreur que nous avons commise », a déclaré Bećir Omeragić, visiblement déçu par l’issue de la rencontre.

Montpellier HSC : Bećir Omeragić prêt à rebondir face au LOSC 3

Objectif : rebondir contre le LOSC Lille

Cette défaite ramène le Montpellier HSC dans une position délicate, à nouveau proche de la zone de relégation. Le prochain match contre le LOSC Lille, prévu à domicile, s’annonce crucial pour les Héraultais.

« Il faut se concentrer sur les points positifs de notre dernier match et rebondir dès la prochaine rencontre », a affirmé Omeragić, bien décidé à corriger le tir. Après avoir été freiné en début de saison par une blessure à l’ischio-jambier, le défenseur de 22 ans compte désormais sur le soutien du public montpelliérain pour inverser la tendance et renouer avec la victoire.