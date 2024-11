Montpellier HSC : Steve Mounié raconte ses meilleurs moments au MHSC

À l’occasion du cinquantième anniversaire du Montpellier HSC, Steve Mounié a accordé une interview au média officiel du club, revenant sur ses années passées au MHSC. L’attaquant béninois de 30 ans, ancien joueur de Grammont, a évoqué plusieurs sujets, notamment la situation actuelle du club en Ligue 1 et ses moments marquants à la Mosson.

Steve Mounié et ses débuts mémorables au Montpellier HSC

Formé au Montpellier HSC, Steve Mounié a passé neuf années au sein du club avant de partir explorer de nouveaux horizons. Originaire de Parakou, il a franchi les étapes une à une, passant des U17 aux U19, puis à l’équipe réserve, avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2014. En tant que joueur du MHSC, Mounié a cumulé 84 apparitions toutes compétitions confondues et marqué 26 buts.

Lors de la saison 2015-2016, il a été prêté à Nîmes Olympique, où il a disputé 33 matchs pour 11 buts. Son transfert à Huddersfield Town, promu en Premier League anglaise, a rapporté 13 millions d’euros au MHSC, un montant faisant de lui le transfert béninois le plus cher de l’histoire. Après son passage en Angleterre et au Stade Brestois, Mounié évolue désormais au FC Augsbourg en Bundesliga. Sept ans après son départ, il n’a pas oublié ses années au Montpellier HSC, son club formateur.

Steve Mounié, attaquant du Stade Brestois

Les souvenirs inoubliables de Steve Mounié au MHSC

Lors de cet entretien, Steve Mounié a partagé ses meilleurs souvenirs passés au Montpellier HSC. Il a notamment évoqué l’année du titre de champion de France en 2012 et la Ligue des Champions :

« C’était fantastique. En plus, j’étais au Centre de Formation et nous avions aussi été sacrés champions en U19 cette année-là. J’étais aussi dans les tribunes lors du premier match du MHSC en Ligue des Champions face à Arsenal. C’était exceptionnel. J’ai eu des frissons en entendant cette musique… »

En ce qui concerne ses performances sur le terrain, Mounié a rappelé ses victoires mémorables à La Mosson : « Je retiens nos victoires à La Mosson, notamment en 2016-2017 face au PSG et cette victoire 3-1 contre l’OM où j’avais marqué. Je garde aussi un souvenir très émouvant de mon premier but professionnel avec mon club formateur, face à Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. »

Steve Mounié sur les difficultés actuelles du MHSC

Concernant la situation actuelle du Montpellier HSC, qui lutte pour sortir de la zone de relégation en Ligue 1, Steve Mounié a invité l’équipe et les supporters à rester unis pour atteindre l’objectif primordial du président Laurent Nicollin : le maintien. « Je souhaite un très bon anniversaire au MHSC. Restez soudés. Il faut que tout le monde, et bien sûr les supporters, soit derrière l’équipe. C’est crucial quand on joue pour le maintien. » a-t-il conclu.

Rappelons que le Montpellier HSC a connu cinq défaites consécutives avant de battre le Stade Brestois lors de la 11e journée, mais n’a pas encore réussi à sortir de la zone de relégation. Les hommes de Jean-Louis Gasset devront tout donner lors de leur prochain match contre l’AS Saint-Étienne afin d’espérer rester en Ligue 1.