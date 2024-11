Bayern vs PSG : Marquinhos fustige l’arbitrage après la défaite du Paris SG

Marquinhos est furieux après la nouvelle défaite du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Le défenseur brésilien critique vertement l’arbitrage.

Bayern-PSG : Le Paris SG tombe, Marquinhos en colère !

Le PSG a essuyé une nouvelle défaite (1-0) en Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi soir à l’Allianz Arena. Les hommes de Luis Enrique ont résisté à la pression des Bavarois avant de craquer à la 38e minute de jeu suite à un but de Kim.

Marquinhos a dénoncé une injustice arbitrale après ce nouveau revers du PSG. Le défenseur brésilien s’est montré très critique envers l’arbitre de la rencontre, et a indiqué que la décision d’accorder le but au Bayern était injuste en raison d’une faute non sifflée sur le gardien.

« J’ai demandé à l’arbitre ce qu’il se passait, car un joueur le bloquait (Safonov). Il ne joue pas le ballon, le gardien ne peut rien faire. On a essayé de dégager ce ballon, on n’a pas réussi…On n’aime pas parler de l’arbitrage, mais il était vraiment difficile contre nous, il ne nous facilitait pas la tâche. Tous les doutes, c’était pour le Bayern. Sur le but, quelqu’un bloque le gardien. Il a pris sa décision, il n’a pas donné de faute. », a fustigé l’international brésilien.

Malgré les difficultés rencontrées, Marquinhos appelle ses coéquipiers à se battre jusqu’au bout pour décrocher une qualification. « On a trois matchs à jouer, trois finales. Un match à domicile contre Manchester City, une grande équipe, et deux matchs à l’extérieur. Notre objectif est de se qualifier. On n’est pas venu ici pour rester derrière », a-t-il ajouté.

Le PSG reste désormais sur trois défaites contre Arsenal (2-0), l’Atlético Madrid (2-1) et le Bayern Munich (1-0), une victoire face à Girona (1-0) et un match nul contre le PSV Eindhoven (1-1) en 5 journées de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les prochaines journées s’annoncent difficiles pour le Paris SG puisqu’il va affronter des adversaires de taille tels que le RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.