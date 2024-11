Matvey Safonov était titulaire mardi soir dans les buts du PSG pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Une décision surprenante de Luis Enrique qui est vue comme une véritable claque pour Gianluigi Donnarumma.

PSG : Le choix de Matvey Safonov face au Bayern choque les observateurs

La décision de Luis Enrique de titulariser Matvey Safonov aux dépens de Gianluigi Donnarumma face au Bayern Munich en Ligue des Champions a suscité de vives réactions. Si l’entraîneur espagnol a justifié son choix par une volonté de faire tourner et d’adapter son équipe à l’adversaire, les consultants de Canal+ se montrent plus sceptiques.

Samir Nasri a notamment exprimé ses doutes sur Matvey Safonov : « Il m’apporte pas plus de garanties que ça Safonov. Si on le change pour le jeu au pied, je trouve son jeu au pied aussi médiocre que celui de Donnarumma. Après, sur sa ligne, Donnarumma je l’ai toujours trouvé bon et décisif. A voir les explications de Luis Enrique. Si c’est simplement pour le jeu au pied, je mets le troisième gardien qui est largement au-dessus des deux autres ».

David Ginola, ancien joueur du PSG, a été encore plus direct sur ce choix osé de Luis Enrique : « Ça ressemble à une sanction. Quand on joue contre le Bayern Munich et qu’on est Donnarumma et qu’on a en face de soi Neuer, on a envie d’être face aux meilleurs. Quand on est face à un gardien de ce rang-là, quand on est Donnarumma, on se dit : « L’entraîneur me met sur le banc, il fait jouer Safonov ». Pour moi, c’est une claque pour Donnarumma », a-t-il confié.

Le choix de Luis Enrique interroge donc sur ses véritables intentions. Est-ce une simple rotation ou bien une remise en question de la hiérarchie établie ? La sortie ratée du Russe sur l’ouverture du score des Allemands ne l’aide pas non plus face aux doutes de certains observateurs.