Mercato OM : Adrien Rabiot enflamme les tensions autour du Paris SG

Arrivé à l’OM à l’issue du dernier mercato estival, Adrien Rabiot est au cœur d’une polémique persistante. Ses propos sur les supporters du PSG ne passent pas et attisent les tensions.

Mercato OM : La réponse sèche de Jérôme Rothen à Adrien Rabiot

La rivalité entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille est très vivace. Et les récentes déclarations d’Adrien Rabiot, qui a rejoint l’OM cet été, n’ont fait qu’attiser les braises. Interrogé par Téléfoot sur son départ du PSG, l’international français a vivement critiqué les supporters parisiens, affirmant qu’ils ne l’avaient pas soutenu lors de sa dernière saison difficile.

Cette sortie d’Adrien Rabiot a provoqué un certain tollé dans la capitale, notamment chez les anciens du club parisien. Jérôme Rothen, ancien milieu du Paris SG et désormais chroniqueur sportif, s’est montré particulièrement virulent à l’égard du joueur de l’OM. Pour lui, le milieu de terrain manque cruellement de reconnaissance envers le club qui l’a formé et lancé dans le grand bain.

« Le PSG t’a donné la possibilité de faire une carrière, une très belle carrière », a-t-il lancé sur RMC, rappelant les nombreux avantages qu’a pu tirer Adrien Rabiot lors de son aventure à Paris. Ces échanges témoignent en tout cas d’une profonde fracture entre le joueur de 29 ans et une partie des supporters parisiens.

Adrien Rabiot, en choisissant de rejoindre l’OM, a définitivement tourné la page sur son passé parisien. Mais ses déclarations, loin d’apaiser les tensions, risquent d’envenimer les relations entre les deux équipes rivales.