Mercato OM : Adrien Rabiot tacle violemment les fans du PSG

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint les rangs de l’OM cet été. Face à la colère des supporters parisiens, qui le qualifient de traître pour avoir signé chez l’ennemi, le milieu de terrain français a tenu à se défendre.

Mercato OM : Adrien Rabiot balance sur son passage au PSG

Ancien titi, Adrien Rabiot n’a pas été épargné par les critiques lors de sa signature à l’Olympique de Marseille. Les supporters du Paris Saint-Germain n’ont pas mâché leurs mots envers le milieu de terrain, qui a profité d’un entretien avec Téléfoot pour répondre à leurs attaques. « Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné », a confié l’international français ce dimanche matin.

« On ne m’a pas fait de cadeaux. On n’a pas été plus que ça derrière moi, alors que… Donc, maintenant, après cinq ans à la Juventus, dire « on l’a bichonné… », il faut arrêter. Il n’y a rien eu de tout ça. Quand j’étais mis à l’écart pendant ma dernière saison (au PSG, ndlr), les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là, donc au bout d’un moment, il faut arrêter l’hypocrisie », a ajouté Adrien Rabiot avant de lancer un avertissement aux fans du club de la capitale.

Adrien Rabiot n’accepte pas le manque de respect sur les réseaux sociaux

Poursuivant, le protégé de Roberto De Zerbi a également pointé du doigt le manque de respect dont il a été victime sur les réseaux sociaux. Sans détour, Adrien Rabiot affirme assumer pleinement ses choix de carrière, même s’ils divisent les opinions. Ce transfert, qui a ravivé la flamme de la rivalité entre les deux clubs les plus populaires de France, a suscité de vives réactions chez les supporters parisiens.

« J’ai pris cette décision-là. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu. Mais le manque de respect sur les réseaux, je ne l’accepte pas », a prévenu l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé. Depuis son arrivée à Marseille, Rabiot s’épanouit pleinement.

« En ayant discuté avec Medhi Benatia, avec le coach De Zerbi qui est aussi un super coach, cela m’a vraiment attiré et je suis très content de ce choix », a-t-il confié. Le prochain classique au Parc des Princes, en mars 2025, promet des retrouvailles musclées entre le joueur et les supporters du PSG.