Mercato Stade Rennais : Officiel, une pépite a signé au SRFC !

Comme annoncé depuis quelques jours, le jeune attaquant Lucas Rosier a officiellement signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Lucas Rosier signe pro au SRFC

Après avoir déjà annoncé les premiers contrats pros de Mohamed Kader Meïté et Yaël Thébault, le Stade Rennais vient de sécuriser une nouvelle pépite de son centre de formation. Lucas Rosier, ailier gauche de 17 ans, a paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais et est désormais lié au club breton pour les quatre prochaines saisons. Le Stade Rennais a bouclé cette nouvelle signature ce mercredi 27 novembre 2024.

« Le Stade Rennais F.C. est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Lucas et tient à remercier ses éducateurs, ses encadrants ainsi que le Stade Lamentinois. », a indiqué le club dans un communiqué.

Lucas Rosier est fier de poursuivre son aventure avec le Stade Rennais encore pendant quelques années. Le jeune attaquant promet de livrer de belles performances et de combler les attentes de ses dirigeants.

« Ce premier contrat professionnel intervient après de nombreuses années de travail. C’est une très grande fierté… C’est un premier objectif atteint. Maintenant, je souhaite apporter encore plus au club, à mon équipe et, pourquoi pas un jour, rejoindre l’équipe première du Stade Rennais et faire crier les foules du Roazhon Park. », a réagi Lucas Rosier.

Arrivé en Bretagne en 2022, il a rapidement gravi les échelons et s’est distingué avec l’équipe de France U18. Denis Arnaud, directeur de l’Académie, a encensé Lucas Rosier. « Lucas est un joueur de côté qui est capable de jouer à l’intérieur. Il a aussi des qualités d’élimination, de dribbles, avec des capacités athlétiques et d’appui qui sont assez extraordinaires. C’est ce qui fait sa singularité. », a déclaré le dirigeant rennais.