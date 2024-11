Toulouse FC : Olivier Zandén proche d’un retour ?

En janvier dernier, le Toulouse FC annonçait le prêt d’Olivier Zandén jusqu’à la fin de l’année 2024, assorti d’une option d’achat en faveur du Randers FC. Cette décision avait pour objectif de permettre au latéral gauche suédois de gagner du temps de jeu. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Une première expérience compliquée au Randers FC pour Olivier Zandén

Lors du premier trimestre de la saison, Olivier Zandén avait pourtant réalisé des débuts prometteurs avec le Randers FC. Cependant, après quelques matchs, une blessure à la hanche est venue stopper son élan, l’éloignant des terrains. En septembre, il était enfin de retour et avait récupéré sa place de titulaire.

Mais ce répit fut de courte durée : début novembre, il a rechuté pour la même blessure, réduisant considérablement son temps de jeu. Interrogé à ce sujet par le journaliste Tobias Nørgård Dupont, le défenseur suédois a exprimé sa frustration face à ces blessures répétées :

« Je voulais vraiment jouer en arrivant, alors j’ai un peu forcé. Je n’étais qu’à 70-80 %. Ça ne s’est pas du tout passé comme espéré, mais quand le corps ne tient pas, c’est difficile de faire quoi que ce soit. Cela a été une période difficile », a-t-il confié.

Un retour probable au Toulouse FC

En quête de temps de jeu, Olivier Zandén espérait s’imposer au Randers FC et déclencher l’option d’achat prévue en décembre 2024. Mais ses problèmes physiques compromettent désormais cette ambition, le rapprochant d’un retour au Toulouse FC.

« J’espère que j’aurai un meilleur avenir. Mon rêve est de rester ici et de jouer régulièrement. Je me sens vraiment bien au Randers FC, mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite », a-t-il déclaré, laissant planer le doute sur son futur. Conscient de sa situation, il a ajouté avec lucidité :

« Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Les clubs ne font pas la queue quand on est souvent blessé. Si mon corps n’est pas prêt pour le football, que ce soit au Randers FC, en Suède, en France ou ailleurs, ce sera compliqué. Je travaille dur tous les jours et j’espère que ça finira bien. » Malgré ces difficultés, les Randers FC pourraient envisager de lui accorder une seconde chance pour la saison 2025.