OM : Pablo Longoria officialise la signature d’un nouveau partenariat

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’OM continue de renforcer ses liens avec le monde économique. Le club phocéen vient de signer un nouveau partenariat.

OM : Pablo Longoria signe un partenariat avec la maison Paul Smith

À l’approche du mercato d’hiver, les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille, où de nouvelles recrues sont attendues. Alors que les spéculations autour d’un éventuel transfert de Paul Pogba enflamment la cité phocéenne, c’est un autre Paul qui fait parler de lui du côté du Vélodrome.

En effet, via son site officiel, la direction de l’OM vient d’annoncer un partenariat avec la célèbre marque de prêt-à-porter britannique, Paul Smith. Ce nouvel accord, qui s’étendra jusqu’en juin 2026, va permettre aux joueurs de l’OM de revêtir les créations de la marque anglaise dès le prochain match contre l’AS Monaco, prévu dimanche au Vélodrome.

Cette rencontre importante dans la course au podium serait ainsi une occasion pour le club présidé par Pablo Longoria de montrer son ambition de rayonner non seulement sur les terrains de football, mais aussi dans le monde de la mode.

L’Olympique de Marseille est honoré d’annoncer un partenariat d’exception avec la maison Paul Smith, icône de la mode britannique. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2024

« Nous sommes ravis de nous associer à Paul Smith, une maison de renommée mondiale, qui comme l’OM, sait conjuguer tradition et modernité, ambition et authenticité », s’est réjoui Grégory La Mila, directeur commercial de l’OM. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de renforcer l’image de marque de l’Olympique de Marseille et d’attirer de nouveaux partenaires prestigieux.