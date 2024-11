PSG : Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain !

Si Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos ont effectué leur retour dans le groupe du PSG, à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mardi soir, un autre blessé de longue date va devoir encore patienter un peu.

PSG : Lucas Hernandez toujours à l’infirmerie

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en mai 2023, Lucas Hernandez espérait faire son retour sur les terrains en début de saison. Malheureusement, un nouveau contretemps vient retarder sa convalescence. Le défenseur parisien est actuellement touché par un syndrome viral qui l’empêche de reprendre l’entraînement collectif.

« Hernandez n’a toujours pas repris la compétition. Il a récemment été touché par un syndrome viral. Pour justifier son absence aux entraînements collectifs, le club de la capitale fait savoir qu’il est toujours malade. Son retour se fera en fonction de l’évolution de sa maladie », explique RMC Sport.

Pour l’heure, difficile d’estimer une date de retour précise pour l’ancien défenseur du Bayern Munich. Son rétablissement dépendra de l’évolution de ce syndrome viral. En attendant, le PSG devra composer sans l’un de ses cadres défensifs pour les prochaines semaines. Ce nouveau revers est un véritable coup de massue pour Lucas Hernandez, qui voit son rêve de retrouver rapidement le haut niveau s’éloigner un peu plus.

🔴🔵 Tenu éloigné des terrains depuis le mois de mai en raison de sa grave blessure à un genou, Lucas Hernandez n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec le PSGhttps://t.co/wvrYJMLp8c — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2024

Le club de la capitale, quant à lui, devra trouver des solutions pour pallier son absence et maintenir son avance en tête de la Ligue 1. Cette nouvelle indisposition risque de repousser encore un peu plus la date de son retour sur les terrains. Par conséquent, il est d’ores et déjà certain que le champion du monde 2018 manquera le prochain match du PSG face à Nantes.

Cette nouvelle absence est un coup dur pour l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, privé d’un élément important de sa défense. Les blessures à répétition de Lucas Hernandez depuis son arrivée à Paris interrogent sur sa capacité à enchaîner les matchs à haut niveau.

Si l’international français de 28 ans parvient à se remettre complètement de ses pépins physiques, il aura fort à faire pour retrouver sa place dans un secteur défensif, où la paire Marquinhos – Willian Pacho marche déjà à merveille.