Mercato : Un crack de Ligue 1 pour remplacer Milan Skriniar, le PSG dit oui

Alors que Milan Skriniar vient de trouver un accord avec la Juve pour un transfert cet hiver, le PSG s’est positionné sur un crack de Ligue 1 pour renforcer son secteur défensif.

Mercato PSG : Milan Skriniar s’en va, un joyau de Lens arrive

Arrivé librement à l’été 2023, Milan Skriniar peine à s’imposer au sein du onze de départ du Paris Saint-Germain. Mécontent de son utilisation par Luis Enrique, qui préfère s’appuyer sur Willian Pacho et Lucas Beraldo pour accompagner Marquinhos depuis le début de saison. Avec les retours prochains de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, l’ancien joueur de l’Inter Milan est conscient qu’avoir du temps de jeu dans la seconde moitié de saison sera encore plus compliqué pour lui.

D’après les informations de Foot Mercato, Milan Skriniar a donc donné son accord à Thiago Motta pour rejoindre les rangs de la Juventus Turin dès cet hiver. Les négociations entre les deux clubs ont commencé et l’international slovaque pourrait faire ses valises dans les semaines à venir. Pour le remplacer, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur un jeune talent du RC Lens.

Le Paris SG prêt à investir 20M€ pour Abdukodir Khusanov ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les rumeurs enflamment déjà la capitale. Selon Foot Mercato, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov, le prometteur défenseur central du RC Lens. Âgé de 20 ans seulement, l’international Ouzbékistan a rapidement conquis les cœurs lensois grâce à ses qualités techniques et physiques.

Sa valeur est estimée à environ 20 millions d’euros, une somme que le PSG serait prêt à débourser pour renforcer son arrière-garde. Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, aurait déjà pris des renseignements sur le joueur et rencontré son entourage. Cependant, les Sang et Or, qui doivent déjà faire face à plusieurs départs cet hiver, pourraient être réticents à laisser filer leur pépite.

🚨#RCL 🔴🟡

❗️le roc 🇺🇿 du RC Lens Abdukodir Khusanov plait beaucoup au PSG 🔴🔵



➡️ Luis Campos a pris des renseignements, pour le moment aucune offre ni approche officielle n'a été faite pour le joueur



💰 Khusanov est déjà valorisé autour de 20 M€https://t.co/aQeXU7sltw pic.twitter.com/vMZFec65Xg — Sébastien Denis (@sebnonda) November 26, 2024

Le club artésien, qui vise une qualification européenne, a besoin de tous ses joueurs pour atteindre cet objectif. Affaire à suivre donc, mais une chose est sûre : le nom d’Abdukodir Khusanov est sur toutes les lèvres et son avenir pourrait bien s’écrire du côté de la capitale en janvier 2025 ou l’été prochain.