FC Nantes : Antoine Kombouaré, un triste record avant l’éviction du FCN ?

Antoine Kombouaré est sur la corde raide au FC Nantes. L’entraîneur du FCN traverse une période particulièrement délicate. Enchaînant les contre-performances, il pourrait établir un triste record en cas de défaite face au PSG.

FC Nantes : Le bilan inquiétant de Kombouaré sur le banc du FCN

L’avenir d’Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes est de plus en plus incertain. Le technicien français est sous pression après un début de saison intéressant. Depuis, plus rien ne va pour les Canaris qui enchaînent les contre performances. Après une série de neuf matchs sans victoire, le technicien français se retrouve sous une pression intense. Une défaite face au Paris Saint-Germain ce samedi pourrait bien signer son arrêt de mort.

Si Kombouaré a réussi à redonner un coup de fouet à l’équipe lors de son premier passage, sa seconde expérience à la tête des Canaris est bien plus compliquée. Avec une moyenne de 0,9 point par match, il se rapproche dangereusement du triste record de Jocelyn Gourvennec au FC Nantes. Une nouvelle défaite, et c’est lui qui deviendrait l’entraîneur ayant obtenu le plus faible bilan depuis plusieurs années.

Le PSG pour sceller le sort de Kombouaré ?

Les supporters nantais, exaspérés par les résultats, commencent à douter de la capacité d’Antoine Kombouaré à redresser la situation. La direction du FC Nantes, quant à elle, semble hésiter à prendre une décision radicale. Mais face à l’urgence de la situation, un changement pourrait intervenir rapidement.

Le match contre le PSG s’annonce donc comme un tournant. Une victoire permettrait à l’homme de 61 ans de gagner un peu de temps et de reprendre confiance. Mais une nouvelle défaite pourrait bien lui être fatale.